Por primera vez dos sanjuaninos pisaron la alfombra roja de los Latin Grammy y estuvieron nominados por su música. Fue una noche soñada para Cande Buasso y Paulo Carrizo, aunque no ganaron la categoría Mejor Nuevo Artista.

"No nos llevamos la copa pero se la ganó la mejor. Estar nominados junto a vos ha sido un honor!!!. Nuestra querida amiga @angelaalvarez1927 de 91 años!!!

La Academia de los @latingrammys mostró su grandeza de que siempre hay esperanza y mientras que estemos vivos los sueños se pueden hacer realidad siempre! Nunca es tarde!. El premio fue compartido con nuestra hermana latinoamericana @silvanaestradab !!! Cantora nuestra si las hay!!!! LATINOAMÉRICA ES PATRIA y las cantoras no faltamos!", escribieron len su cuenta oficial los músicos sanjuaninos desde Las Vegas.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación decidieron dar por ganadora a dos artistas: Ángela Álvarez y Silvana Estrada.

El trabajo que las valió el reconocimiento

"Cande y Paulo" es el disco debut del dúo sanjuanino, carta de presentación que le ha valido ser considerado entre las actuales revelaciones de la música latina. Buasso y Carrizo lo definen como "una obra de arte", ya que fue pensado y elaborado minuciosamente. El álbum fue grabado en Sunset Sound en Los Ángeles, fue producido por el gran Larry Klein e incluyó la participación de músicos de la talla de Anthony Wilson, el guitarrista de Diana Krall; y Víctor Indrizzo, baterista de Avril Lavigne y Alanis Morisette. "No usamos sintetizadores sino que diseñamos todos los sonidos canción por canción, lo cual le aportó originalidad en el sonido", había explicado con anterioridad Paulo sobre esta producción.



Summertime, Límite en tu amor, I fall in love too easily, Tuyo, Sugar mountain, The thrill is gone, Barro tal vez y En blanco estás son algunos de los temas que suenan en el disco, que está disponible al público en plataformas. De su mano, Cande y Paulo encararon su primera gira por Europa, armada por Industrias Works, que los llevó por escenarios icónicos como el Birmingham City Hall y el Arena Apollo en Manchester, donde han tocado bandas como Oasis, Rolling Stones, Iron Maiden y Queen, por ejemplo; con excelente recepción.