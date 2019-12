“'Separación’ es un término muy absoluto, pero desde este año empezamos a hablar bien del tema, como gente que se quiere, que se ama y que ha tenido una vida juntos”.

Diego Latorre se refirió a la separación que afronta con Yanina Latorre, después de que la panelista de Los ángeles de la mañana contara, el viernes pasado, que están separados hace seis meses.

Según sostuvo el comentarista deportivo este lunes en Lanata Sin Filtro -el ciclo que Jorge Lanata, que está siendo reemplazado por Diego Leuco, mientras el conductor se recupera de sus problemas de salud-, Yanina “llegó a la conclusión de que quería distanciarse un poco porque no veía que la relación estaba fluyendo bien”.

“Fue un pedido de ella por varias razones, no solamente por algún hecho puntual”, aclaró y enfatizó que sintió “un desgaste”. Y espera que puedan volver a reencontrarse, y que la madre de sus hijos sienta “lo que sentía antes”. “Estamos en ese proceso”.

Al igual que lo había contado Yanina, el ex futbolista indicó que está dispuesto a luchar por su matrimonio. “Más de mi parte que de ella, quiero recomponer la relación”.

Además, explicó que viajarán juntos de vacaciones, tal como lo tenían previsto ya que entre ellos “no hay ningún conflicto ni inconveniente”. “Todo lo charlamos como gente adulta y padres responsables, porque hay mucho amor en el medio”. “Decidimos que lo teníamos que emprender juntos, por lo menos hasta febrero, que son las vacaciones en familia. No lo íbamos a romper”, agregó sobre los días que pasarán primero en Punta del Este junto a sus hijos (Lola y Dieguito) y luego en Europa (París y Londres) junto a uno de sus hijos y su suegra, la madre de la panelista.

“Y ver si en ese tiempo vuelve a sentir, sobre todo ella, lo que quizás perdió en algún momento”, confío Latorre y aseveró que desea reconciliarse con la mujer con la que eligió compartir la vida hace 25 años: “Yo quiero volver”.

Entonces, afirmó que su prioridad es la familia y el amor que siente por Yanina: “Ella, prácticamente, es parte de mi ser”.

La palabra de Yanina Latorre

Después de hablar en LAM el viernes, Yanina volvió a referirse al tema el sábado en Polino Auténtico -por Radio Mitre- en diálogo con su compañera, Amalia Granata. "En principio, la decisión (de la separación) fue mía, más que nada por un tiempo, porque con todo lo que me pasó hace dos años yo necesitaba... Viste que uno tapa, tapa, tapa, tapa, y un día me relajé, ya estaba todo tranquilo, y dije: ‘Ahora quiero pensar por qué perdoné, si por amor, si por cariño, si por rutina’. Lo estuve pensando todo el año. Y sentí, sola, que yo me empecé a alejar. Acá no hubo una pelea, no hay un grito, no hay un portazo. Yo empecé a sentir que estábamos juntos pero que yo estaba alejada, en la misma casa. Él me reprochaba mucho ese alejamiento, y yo le decía que no lo entendía. Si yo estaba en casa... Un día me di cuenta que él tenía razón”, sostuvo la panelista.

“Generalmente una separación viene después de un tercero en discordia, un maltrato. No había todo eso. Cuando lo empecé a plantear él se empezó a enojar, y no lo entendía. Hasta que lo entendió. Y decidimos que separarnos era lo mejor”, aclaró Latorre sobre la conclusión a la que llegó con el padre de sus hijos.