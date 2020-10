Romina Malaspina es una de las mujeres más famosas del país y se transformó en la chica del momento tras su aparición estelar en un noticiero. A partir de allí su popularidad no paró de crecer y sus redes sociales cuentan con seguidores de a miles.

Como su belleza y personalidad despiertan pasiones en cada rincón del país, un joven de 20 años llamado Nicolás Odetti –conocido en el mundo de las transmisiones por streaming y de YouTube- se la jugó y le escribió por mensaje privado de Twitter para consultarle cuántos likes necesitaba para que la rubia accediera a una cita con él.

Si bien la conversación se inició en agosto y aparentemente quedó ahí, la modelo decidió seguir el juego del joven y respondió ayer que con un millón de me gusta en la red social del pajarito accedería al desafío.

Ni lerdo ni perezoso, Odetti (conocido en Twitter como Oscurlod) voló a la red social para compartir la conversación y pedir ayuda a seguidores y extraños para alcanzar la tan deseada cifra. Y he aquí que la solidaridad pudo más: en menos de 24 horas el joven emprendedor superó con creces el objetivo, se volvió tendencia y llevó a que la mediática diera la cara.

Con un par de historias en Instagram, Malaspina confirmó que va a cumplir con su palabra pero aclaró que por la ‘pandemia’ va a buscar alguna forma: “Esto no lo puedo creer, el otro día un chico me mandó un mensaje y me dice ‘Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo’. Yo mandé fruta y le dije un millón pensando que no iba a llegar ni cag…”, explicó.

“Chicos me re cabió, llegó en un día a un millón de likes. No puedo no cumplir, tengo que darle su cita, pero qué pasa estamos en covid, o sea, no podemos romper los protocolos. Estaba pensando hace una cita virtual. ¿Qué te parece? Novios no”.

“Primero vayamos con la cita y vemos qué onda”, desafió la rubia. Y aclaró que no se va a sumar más a este tipo de desafíos, ya que después del éxito de Oscurlod recibió una lluvia de propuestas.