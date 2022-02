Leandro Rud brilló como mánager de las modelos más famosas de la Argentina. Sin embargo, en 2014 decidió cerrar su agencia porque no estaba nada bien de salud. Sufría ataques de pánico y no disfrutaba de la vida, por lo que priorizó otras cosas.

Los reiterados malestarles físicos lo llevaron a realizarse varios estudios, pero ninguno arrojó nada raro. Todo cambió tras la repetición de una tomografía, donde descubrieron que tenía cáncer en las glándulas salivales de la parótida. “Me dijeron que no tiene cura”, dijo el exrepresenante.

“Era lo que nunca hubiera querido escuchar. Me fui a mi casa, llamé a mi hermana, que me había acompañado en la internación para hacer los estudios. Le dije a ella y a mi madre que tenía cáncer. No quería ver a nadie, vivía durmiendo”, recordó en diálogo con Infobae sobre las horas posteriores a la noticia.

El ahora conductor de TV no le teme a la palabra que identifica su problema de salud. Decidió darle batalla a la enfermedad e intenta que cada día sea mejor. “Hay que hablar del cáncer. El año pasado fue el peor año de mi vida, pero hay que luchar. Lo mío no tiene cura pero, si se logra detener, queda como una enfermedad crónica, como una diabetes”, precisó.

Desde que recibió en diagnóstico “cambió el chip”, y ahora prioriza algunas cosas que antes tenía en segundo plano: “Hoy estoy asintomático, me quedo mucho tiempo en la naturaleza, con mis perros, nado mucho en agua fría porque me hace muy bien, me relaja, me deja cansado y me hace dormir”.

Por último, el exmánager reflexionó sobre la palabra que todos temen. “Hay que hablar del tema. ‘Cáncer’ es significado de muerte y la gente se tiene que sacar eso de la cabeza. Hay como una epidemia de cáncer y la gente tiene vergüenza de decir que tiene cáncer, se asusta o se encierra en la casa. Lo mejor es salir, afrontarlo, asumirlo, decirlo porque cuando uno lo dice se lo saca de adentro. La vida tiene que continuar, hay muchísima gente que vive muchísimos años con cáncer”, cerró.