Luego de reiterados intentos para reconquistar a Wanda Nara, Mauro Icardi quedó envuelto en rumores de romances con dos mujeres: por un lado, una actriz turca y por el otro, una modelo italiana y, aunque el jugador del Galatasaray de Turquía no habló al respecto, las versiones tomaron mucha fuerza en las últimas horas.

Mientras Wanda viaja por Europa con sus hijos por compromisos laborales y familiares, a Icardi se lo vio cerca de Devrim Özkan, una actriz de 24 años, conocida por su trabajo en distintas telenovelas.

Los jóvenes compartieron una reunión -de la que también formó parte Kenny Palacios, estilista e íntimo amigo de Nara-, y llamó la atención que a la hora de posar para una foto, se rozaron las manos.

Para colmo, Özkan estuvo presente en el último partido del Galatasaray, club del que es fanática. Sin embargo, a la bellísima morocha la relacionaron además con el jugador uruguayo Lucas Torreira, quien también estaba en la reunión en la que se la vio con Icardi e incluso, en la misma foto que se viralizó.

La otra conquista del jugador sería la italiana Diletta Leotta, una reconocida modelo y conductora italiana, que suele realizar las coberturas de los eventos deportivos más importantes y estuvo presente en decenas de partidos de Icardi en el Inter de Milán.

En este caso, no existe ninguna foto que los comprometa, pero llamó la atención que el rosarino le da "me gusta" a todas sus publicaciones de Instagram, un gesto que no pasa desapercibido a la hora de coquetear.

Como si esto fuera poco, muchos usuarios de las redes no tardaron en señalar el impactante parecido físico entre Diletta y Wanda, ya que ambas son rubias, voluptuosas y tiene un estilo similar a la hora de vestirse. Además, se conocen personalmente y compartieron la pantalla de la TV italiana.