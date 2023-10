Jorge Lanata presentó un divertido sketch en el inicio de su programa Periodismo Para Todos (PPT) donde participaron imitadores de diferentes políticos argentinos, con el protagonismo del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. El conductor hizo una breve introducción en la previa del video y señaló: “Bueno, para demostrar que la Argentina atrasa cada vez más, los personajes viajan a la antigua Roma. Tenemos león y circo, de sobra”.

Este domingo se emitió el último programa antes de las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre, donde son cinco los candidatos que se presentan con las aspiraciones presidenciales. Además del economista libertario, quien obtuvo el mejor resultado en las PASO, se encuentra Sergio Massa, de Unión por la Patria, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda Unidad.

En ese sentido, el periodista arrancó su editorial con una reflexión en la previa de los comicios: “El domingo que viene vamos a decidir nuestros próximos cuatro años. Como yo vivo acá y pienso quedarme. Yo les quiero pedir que piensen bien lo que van a hacer. Nadie les puede decir a quién votar, pero yo sí creo que se les puede pedir que piensen bien antes de hacerlo. Yo querría que tengan en cuenta que la magia no existe. No hay magia. Nada de esto se va a cambiar en un año o dos”.

“Discutan en casa sin asesinarse. Sobre lo que van a hacer. Escuchen. Por favor, escuchen al otro cuando el otro habla, me la paso todo el programa de radio diciendo hablen de a uno, porque nunca escuchamos lo que el otro dice. Estamos tan preocupados por hablar nosotros que no escuchamos lo que nos dice el otro. Escuchen lo que dicen los demás. Siempre se aprende algo. No piensen que se las saben todas. Escuchen al otro y discutan en casa de política”, agregó el conductor del programa que se emite por Canal Trece, que remarcó varias veces “son cuatro años”, en relación al próximo mandato presidencial.

El pequeño corto mostró una imitación de Milei como emperador romano y donde se hizo una rápida referencia a la escalada del dólar que se registró en la última semana. El economista fue duramente criticado por sus competidores presidenciales por declaraciones que apuntaban contra el peso argentino. “Desde que dijiste que el peso romano no vale un excremento, se está incendiando todo el Imperio”, arrancó el personaje que imitaba a Karina Milei, a lo que el imitador del líder libertario respondió ironizando los comentarios que hizo durante esta semana: “Cuanto más caro, mejor. Y cuando llegue a 1500, o sea, digamos, vamos a volver a ser el imperio que fuimos. ¡Viva la libertad incendiaria, carajo!”.

Durante el video, ambientado como en una imitación de imperio romano, aparecieron varias imitaciones de políticos del actual gobierno como Alberto Fernández, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y el caso de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. También hubo una personificación de la actual pareja del candidato de La Libertad Avanza, Fátima Florez.

La crítica puesta desde el humor que realizó Lanata, ocurre luego de lo que dijo en diálogo con Infobae en una entrevista con Luis Novaresio donde se refirió al escenario político que se presenta para el próximo domingo. “Mi interés por la política es cada vez menor. No me importa nada. Milei demuestra que la locura acerca al poder. Pero no come vidrio. Massa es un milagro: no debería tener más que el 2 por ciento de los votos. La voy a votar a Patricia. Creo que Juntos puede hacer un buen gobierno”.

“Milei demuestra que la locura acerca al poder. Yo creo que (Milei) es demasiado temperamental para el poder. No come vidrio. Cuando tiene que peinarse y hablar bajito lo hace. Va a tener problemas si llega al poder”, agregó en tanto el periodista.

Y completó: “Milei no puede dinamitar el banco central sin pasar por el congreso. Lo único que puede hacer es disolver el congreso y eso es un golpe de estado. Y no lo veo. Massa es un milagro. Lo lógico sería que tenga un 2 por ciento de los votos. Yo veo bastante probable un balotaje entre Massa y Milei”.