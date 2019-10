A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, Alejandro Lerner anunció la suspensión de su show en San Juan y de su gira por Mendoza. El motivo: se fracturó la mano derecha y no puede tocar el piano.

“Les pido disculpas por tomar la decisión, pero no puedo tocar el piano, me rompí el dedo y me siento restringido y adolorido”, afirmó el cantante a sus fans.

Disculpas y la ilusión de el reencuentro!!! Publicada por Alejandro Lerner en Miércoles, 9 de octubre de 2019

Cabe recordar que, la función en la provincia estaba prevista para el 21 de noviembre, en el Auditorio Juan Victoria.

Se espera que el cantante reprograme el show por lo que, las entradas que ya fueron adquiridas serán válidas para la nueva fecha. Aunque, quien lo deseé podrá pedir la devolución del dinero en los puntos donde haya adquirido los tickets.