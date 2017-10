Con el premio de Princesas de Asturias bajo el brazo, el grupo instrumental y humorístico Les Luthiers vendrá al Teatro del Bicentenario con una función más para aquellos sanjuaninos que pudieron conseguir una ubicación para las fechas del 14 y 15 de diciembre. En un día y medio, se agotaron rápidamente las localidades, así que, fuentes del Ministerio de Turismo y Cultura y del propio teatro, confirmaron que el sábado 16 a las 21.30 será la tercera y última función del espectáculo "Gran Reserva", en el que celebran los 50 años de trayectoria. La venta de las entradas estará disponible a partir del martes 24 de octubre desde las 10 de la mañana, tanto en boletería y por el sitio web tuendrada.com. Los valores siguen siendo desde $250, $350, $450, $500, $700, $900, $1.000, $1.300, de acuerdo a la ubicación y pueden abonarse en efectivo, tarjetas Visa de débito y crédito.

El sexteto, integrado por Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Tomás Mayer-Wolf, Marcos Mundstock, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano, presentará una antología que reúne lo mejor de su exitoso repertorio con obras como "La Balada del 7º Regimiento", "San Ictícola de los Peces", "Entreteniciencia Familiar", "La Hora de la Nostalgia", "Quién Conociera a María", el bolero "Perdónala", "Ya No te Amo, Raúl", "Rhapsody in Balls", entre muchas otras piezas musicales y sketchs.



Anteayer, el grupo fue honrado por el Rey de España con el premio Princesa de Asturias a la Comunicación y las Humanidades 2017. En 5 décadas, elaboraron más de 170 canciones, de todos los géneros: tangos, merengues, corridos mexicanos u operetas. Son multi-instrumentistas, actores, cómicos y compositores con una sólida formación musical, y que a pesar del tiempo, de las pérdidas y las giras, siguen juntos "gracias al psicoanálisis". Los artesanos del humor fabrican sus propios instrumentos con elementos de la vida cotidiana como el bolarmonio (hecho con balones) o la "exorcítara" (un arpa de luz para desalentar a los demonios) brindando unas 4.000 actuaciones ante más de nueve millones de espectadores en el mundo.

Con el estandarte del humor en alto

Marcos Mundstock, miembro fundador del grupo Les Luthiers, ejerció de portavoz de sus compañeros a la hora de recibir el premio Princesas de Asturias. En el estrado y a la presencia del auditorio, brindó un discurso solemne al recordar a sus queridos "compañeros y hermanos", los fallecidos Gerardo Masana y Daniel Rabinovich: "Ahora que nos han dado el premio, sólo esperamos que nuestros amigos no se olviden de nosotros", dicho que provocó las risas de los presentes. "Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de esta bendita profesión", apuntó Marcos, emocionado.



"El humorismo es siempre social. Uno no se cuenta un chiste a sí mismo, sino a los amigos y conocidos, en el trabajo, en el bar o en el velorio. ¡El humorismo, señoras y señores, es comunicación! Más aún: ¡comunicación y humanidades que es lo que queríamos demostrar! Nuestra mayor satisfacción es habernos ganado con la ayuda de la música, unos raros instrumentos y la exuberancia y las ambigüedades del idioma castellano un lugar en el humorismo", argumentó el referente del sexteto y también recordó a Raúl Alfonsín, Mario Bunge, Daniel Barenboim y a Joaquín Salvador Lavado, "Quino", que los incluyó como merecedores de este premio.



Además, el músico y humorista destacó: "El ejercicio del humorismo, profesional o doméstico, más refinado o más burdo, oral, escrito o mímico, dibujado, mejora la vida, permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. El humorismo no depende de estar de buen humor o de mal humor, o de un humor de perros. Hay gente que siempre está de buen humor pero es incapaz de entender un chiste. No importa, el sentido del humor se aprende y mejora con la práctica: nadie nace riendo".