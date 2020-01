No es noticia que Leticia Brédice es una de las principales abanderadas del colectivo de actrices argentinas que levanta el pañuelo verde por el aborto legal, seguro y gratuito y defiende los derechos de las mujeres, en medio de un sólido movimiento feminista que cada día crece, denuncia y se manifiesta con más fuerza. Por este motivo, las declaraciones que la actriz hizo en LAM (El Trece) enloquecieron a las redes, a los defensores del patriarcado e incluso a las feministas más comprometidas.

Sucede que, fiel a su estilo directo y frontal, la destacada actriz no midió sus palabras y sin pensarlo lanzó: "Yo denuncié violencia y me equivoqué, eso es por estar mamado". Luego de causar el completo asombro del notero del ciclo conducido por Ángel de Brito, Santiago Rivaroy, la rubia continuó: "Perdoname que lo tome como un chiste, pero la verdad es que no me acuerdo".

De esta forma, los dichos de Brédice pasaron a ser el comentario del día y la gente en las redes sociales lo hizo saber al acto, luego de responder mensajes furiosos, irónicos y agresivos para la actriz. "Vive en ese estado", "Es una tóxica", "Que mal está de la cabeza", "Que papelón que esté en la tele", fueron algunos de los mensajes al pie del posteo de LAM que despertó absoluta polémica.

Pero eso no fue todo, dado que de esto se hizo eco y llegó hasta Eduardo Feinmann quien no dudó en opinar: "Esto es tremendo" al filoso y contundente descargo de un usuario de la red del pajarito que apuntó con artillería pesada a Leticia. "Acá tienen a una de las sororas “feministas” de actrices argentinas confesando que mintió y denunció falsamente a su pareja para hacerle daño como maldad y para peor argumentando que estaba “mamada”. Después te cuentan que hay que creerles siempre y sin pruebas... y el daño causado??"