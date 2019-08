Anoche, para bailar cuarteto en ShowMatch, Leticia Brédice decidió convertirse en la expresidenta y candidata a vicepresidenta Cristina Fernández. La imitación tuvo momentos divertidos y otros más bien desconcertantes, antes de una coreografía por la que se llevó 17 puntos.

Captando los gestos y simulando el tono de voz de la exmandataria, la actriz apareció haciendo chistes con Florencia Peña sobre las largas cadenas nacionales de la exmandataria, hizo movimientos murgueros, le pidió a Tinelli que compartan fórmula e incluso terminó haciendo un dueto con el conductor, "cantando" la canción Nace una estrella, de Lady Gaga y Bradley Cooper.

“Qué lindo es verme, cómo extrañaban las cadenas nacionales que todas las noches todos podían escuchar, y darse cuenta lo que es tener una mujer que nos defienda y que no nos diga váyanse a dormir”, afirmó Brédice mientras el jurado observaba su previa y no lograba contener la risa.

Ubicada en su atril, Leticia Brédice miró a Marcelo Tinelli y lanzó: “Contá conmigo para medirte en alguna fórmula”. Al ver que el conductor del Súper Bailando comenzó a reír ante su propuesta, la actriz aseguró: “Yo no me río, ¿eh? Lo digo de verdad. Veamos cómo estamos, ¿me extrañan? Traje un casamiento para varones-varones, mujeres-mujeres. Yo. Traje a todos los latinoamericanos acá, documentados. Yo. Me pararon todo el sur y yo me compre los glaciares”.

Después, simuló estar bajando una escalera, un truco que repetía Fredy Villarreal cuando imitaba a Néstor Kirchner en Gran Cuñado. Y empezó a arengar al público diciendo: "Pico, pico, pico de rating", para luego seguir haciendo el famoso truco del ascensor y bajar detrás del atril, como hacía el humorista.

Enseguida, Brédice le dijo a Tinelli que no estaba "gagá" y le pidió que la ayudara a cantar "Shallow", el tema que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper en A Star is Born. "Es como los Pimpinella y Maradona", dijo. Y ambos hicieron la mímica, que terminó con una caída al piso de la actriz. Afortunadamente no sufrió heridas y, sin perder el tiempo, el conductor la ayudó a reincorporarse.

Recién entonces, Brédice hizo su performance y se llevó un total de 17 puntos por parte del jurado y el BAR, que valoraron el esfuerzo que le puso a su previa.