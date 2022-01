Imparable, Gabriela Nebro asumió un nuevo desafío. En esta oportunidad, tomó la iniciativa de bucear en las aguas del microrrelato, un subgénero moderno de la narrativa cuya cualidad está puesta en la brevedad para narrar una historia usando un lenguaje conciso. Así tomó cuerpo Antimorfosis, la séptima obra y la primera dedicada a este estilo en el que decidió sumergirse la autora sanjuanina. Realizado en un año y medio, se trata de una autogestión que estará disponible desde esta semana en las librerías provinciales Piedra Libre, Desnivel, Los compañeros, Athropos y Akainik.



"Es un género muy interesante por lo novedoso que le quita el ornamento literario y va en búsqueda de un goce literario. El microrrelato comparte un espacio novedoso con el haiku y la poesía con respecto a la condensación pero también comparte otros elementos de la narrativa como la existencia de una trama y el juego con elementos posmodernos como es el intertexto y la integración del título para darle el conocimiento al lector de lo que está sucediendo", opinó la autora sobre esta propuesta "divertida", "con toques de humor". Dirigido a un público adulto y juvenil a partir de los 14 años, Antimorfosis es un volumen "especial para leer en vacaciones" y "de lectura rápida", como manifestó la docente de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía de la UNSJ y del profesorado de francés en el INES Dra. Carmen Peñaloza.



Bruja escarlata, Morfología, Érase una vez el amor romántico, Sadomasoquismo, Metamorfosis, Razas inmortales, Gato negro y el relato que le da nombre a este emprendimiento, son algunas de las piezas de esta colección que contiene textos clásicos como La Caperucita Roja y La bella durmiente con la finalidad de revisar estereotipos con una mirada hacia roles como el patriarcado "para darles nueva luz", un sello que caracteriza a Nebro. Su eje temático incluye además referencias a narraciones menos conocidas que se pueden disfrutar sin haber leído previamente los textos de origen.



Después del infantil Mi perro huele a galletas recién horneadas, un éxito en su trayectoria -tuvo una primera publicación en 2015 como ganador del concurso San Juan Escribe y una reedición a principios de 2021-; y de la antología poética Las sirenas se disuelven en agua de mar, con la que retomó su contacto con el lector adulto, la hacedora quiso dar otro paso en su carrera: "Llegar al otro con un cuento brevísimo encontrando personajes y un conflicto no necesariamente con finales felices", confió.



Este nuevo reto de Nebro nació cuando ella se dispuso a participar en 2020 del concurso regional de microrrelatos del CFI donde ganó con Morfología, de la convocatoria de la editorial chilena Sherezade con Gato Negro y la colombiana Avatares con Razas inmortales.



"Hasta donde yo sé, no hay libros de autores sanjuaninos exclusivamente de microrrelatos. Además está armado sumamente artesanal, contiene 19 títulos abrochados, con un formato estético muy fuerte pensando en un objeto libro", subrayó la creadora de la publicación que cuenta con el apoyo de la editorial Abdullah, el arte de tapa de Alejandra Victoria, también docente de la carrera en Letras que ya trabajó con ella en la portada de "Las Sirenas..."; y las palabras de contratapa de Ana Laura Garcés, titular de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan.



"Estoy muy feliz por este trabajo. En un ámbito diferente, el público me ha acompañado más que nunca en las redes, mis libros se venden sin ninguna presentación, sin el contacto humano al que estaba acostumbrada cada vez que hacía un lanzamiento. Al principio, me leían los conocidos, ahora me conoce gente que me ha leído ¡Eso es increíble! Por eso tengo muchas expectativas con esta obra. En seis años, siete libros es algo que me da mucha felicidad. Es muy hermoso", reflexionó contenta por esta flamante selección, la también creadora de Antimateria (2017), Hambruna (2019) y Una casa segura" (2020) para mayores de edad; y otro libro para niños como No olvides cambiarle el agua a los dragones (2019).