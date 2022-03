El estado de salud de Lía Crucet volvió a preocupar a sus seres queridos y a sus fanáticos. La artista debió ser sometida a una operación de urgencia por una complicación derivada de una cirugía que se realizó previamente en la cadera. La cantante había sufrido el año pasado un accidente doméstico que le provocó una seria lesión en esa zona.

"9:25 Urgente. Están operando ahora a Lía Crucet. Es por el tema de la cadera, un clavo que le pusieron astilló un hueso y ahora lo están sacando para después con otra operación colocarle una prótesis", informó Lio Pecoraro, conductor del "Run Run del Espectáculo". en su cuenta de Twitter en la mañana de este martes.

La salud de la cantante tropical de 69 años volvió a preocupar a su entorno y a sus seguidores que le desean que tenga una pronta recuperacion. En este contexto, la información que indicaba que estaba siendo sometido a una nueva y compleja intervención puso en alerta a todos.

Horas más tarde, el marido y representante de Lía, Tony Salatino, dio más detalles sobre la operación de urgencia. "Se le astilló el hueso en donde le pusieron un clavo, se agrandó el agujero y se astilló todo. Le están sacando el clavo, después la tienen que volver a operar. No sé cuándo, más adelante, y ponerle directamente una prótesis más grande", especificó.

Y agregó: “No sé cómo sigue esto. Estoy tan enloquecido que no sé ya cómo hacer, vamos a ver. Aquí estamos, poniendo el pecho”.

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la salud de Lía se ha ido deteriorando. Fue en agosto de 2021 cuando comenzó a tener complicaciones en la cadera a raíz de un severo accidente en su casa en Mar del Plata. Por aquel entonces, fue operada, pero esa cirugía le generó ahora la complicación por la cual tuvo que pasar nuevamente por el quirófano.

Por su parte, a fines del año pasado, Salatino reveló que los médicos a cargo de la artista tropical le sugirieron que debía ser internada en un geriátrico. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, destacó en ese entonces su marido, en medio de un conflicto familiar con Karina Crucet, hija de Lía.

Por último, los problemas de salud de cantante tropical comenzaron en 2012, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de útero, y luego de una cirugía pudo recuperarse de la enfermedad, aunque sobrevinieron otras complicaciones como el accidente en su casa que le provocó la mencionada operación en la cadera.