Jennifer Aniston aguantó en silencio muchos años el escrutinio público, soportando que las revistas del corazón especularan sobre por qué no era madre. Finalmente, esta semana, la actriz de 53 años contó que en realidad llevó una secreta lucha contra la infertilidad. "La maternidad fue un camino muy difícil para mí", le dijo a la revista Allure.



Recordó que se multiplicaban las publicaciones que aseguraban que su matrimonio con Brad Pitt había fracasado porque no habían tenido hijos o que no quería ser madre por su carrera. "Fue una mentira absoluta... y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo" lanzó la intérprete que se hizo famosa por su rol como Rachel Green en Friends y forjó un camino sólido en el cine de comedia.



"Intenté la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que sea. Hice de todo. Daría cualquier cosa por que alguien me hubiese dicho en ese momento: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo pensé y aquí estoy hoy. Ese barco ha zarpado", confesó, sincera, pero sin arrepentimiento.



Aniston se muestra plena, fundó una empresa de cosmética capilar y brilla en The morning show en Apple TV. Pareciera celebrar, aliviada, haber pasado la barrera de los 50, para que ya nadie pregunte si está embarazada.

Looks

Siempre en tonos miel o rubio, Jennifer usa el pelo lacio o pocas veces con ondas. "Nude" es el estilo que más usa para su maquillaje con el que siempre deslumbra en público.