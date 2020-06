El juez Juan José Cavalieri, del Juzgado en lo Penal Contravencional y de Faltas decretó la libertad del "doctor de las estrellas", Rubén Oscar Mühlberger . "De este modo se empieza a demostrar lo injusto de todo el proceder del Ministerio Público Fiscal", declaró ayer en la tarde Mariano Cúneo Libarona, abogado de Mühlberger junto a su colega, Antonio Barrios.

El juez Cavalieri dispuso el cese de la prisión domiciliaria. Cabe recordar que Muhlberger se encontraba detenido en su casa de Barrio Norte , luego de que el Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud detectaran numerosas faltas en su clínica , como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismos. Además, el lugar no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar, pese a lo cual se encontraba atendiendo a pacientes.

Mühlberger fue detenido tras el allanamiento y posterior clausura de su clínica. La fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Valeria Massaglia afirmó en esa ocasión que Mühlberger "reconoció todos los hechos" al prestar declaración. También señaló la fiscal que recibiría el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud. De todos modos y tras cinco horas de declaración, "el doctor de las estrellas" negó responsabilidades en los hechos.

"Desde ahora es un ciudadano como todos. Puede ir a hacer lo que pueda y quiera dentro de lo que está permitido", agregó Cúneo Libarona.

Denuncias, irregularidades y la detención

A mediados del mes pasado, ante las denuncias que se habían realizado contra el "Consultorio de Estética del Dr. Mühlberger" por diversas irregularidades (medicamentos vencidos, falta de habilitación y un anuncio que promovía un medicamento que decía neutralizar el coronavirus), efectivos del Departamento Delitos contra las Personas y de la División Delitos contra la Salud realizaron una inspección en el lugar, ubicado en la planta baja del inmueble de la calle Arenales al 1300.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 11 procedió a la clausura del local y a la detención del titular de la clínica, imputándole infracciones a los artículos 239 y 106 del Código Penal. Sumado a esto, se le labró un acta por violar la cuarentena preventiva y obligatoria decretada por el Gobierno para evitar la propagación de coronavirus. Luego de la detención, a Mühlberger le dictaron prisión domiciliaria.

En el programa Incorrectas de Moria Casán se había promocionado su "medicina salvadora". Y fue justamente Moria la que quedó en medio de la polémica. "No lo considero un centro de estética. La clínica parece la NASA, es de otro mundo. A mí, el antiage que él me da me resulta, voy para mejorar las defensas, por 'los sueritos' que nos inmunizan. Es un 'Medical Spa', el doctor sabe muchísimo", decía la conductora. "Son momentos muy sensibles para la comunidad, no estoy defendiendo a nadie porque después la Justicia demostrará. Ahora, si no está el matafuego, o está 'la cosita del Covid', eso lo sabrá el doctor y quien lo juzgue".

Por su parte, el médico tuvo tiempo de aclarar sobre la receta contra el Covid-19 y su paso por el programa de Moria. "Yo nunca dije que tenía la cura, si no que lo mío era preventivo. Moria [Casán] dice eso al principio del programa y después no tuve tiempo de aclararlo porque el programa fue corto. Inclusive cuando terminó el programa fui a buscar a Moria y le aclaré que lo mío era preventivo", se justificó el referente de la medicina ortomolecular.

Los famosos opinaron

Cuando el caso estallo en los medios y redes otros famosos salieron a hablar, a favor y en contra. Beto Casella , conductor de Bendita , habló de su experiencia en la clínica de Mühlberger en el programa Confrontados : "No recuerdo cómo llegué a la clínica, seguramente por algún colega que me habló bien, porque si no, no voy. Siempre me sentí bien y puedo dar fe de cómo les cambió la salud a Charly García y Diego Maradona. Charly llegó hecho pelota", aclaró. La medicación que le daban en la clínica incluía pastillas de vitamina D, krill, potasio, magnesio, antioxidantes, cromo y resveratrol.

"Todo preventivo. Casi todas son cosas que están en la farmacia y podés comprarlas hasta sin receta. Algunas eran cajitas comerciales y en otros casos eran frasquitos con preparados de él, que tenía el cartelito Clínica Mühlberger. Nunca mandé a analizar nada, la verdad. Tomé las pastillas con confianza y me sentía bien. Nunca sentí nada malo, ni siquiera un ardor de estómago. Esa es mi experiencia". Cuando se le preguntó si volvería, respondió con cautela: "Hay cosas que voy a querer averiguar antes de volver a atenderme, salvo que digan ahora que está todo bien con lo que pasó. Seguramente perdió la mitad de los pacientes".

Pero no todas fueron flores. Alejandro Pugliese, exsocio y expareja del médico asegura que con el tiempo se volvió siniestro . "Creamos juntos la clínica. Se compró en el año 2005, era un depósito. Me llevó tres años arreglarla. En 2008 se inauguró. Los primeros años eran años de oro, él era simpático y civilizado con los pacientes y empezaron a venir los famosos. Ya en 2011 empezó la fricción entre nosotros y el 2012 fue patético. La fama lo volvió siniestro".

El fantasma del caso Rímolo

"Cuando me enteré lo de Rubén Mühlberger se me vino a la cabeza el caso Rímolo. No pretendo que nadie vaya preso porque yo lo pasé muy mal y fue muy injusto, pero ya pasó", dijo Silvio Soldán en el programa Intrusos , que conduce Jorge Rial , para trazar un paralelismo entre el caso del "médico de los famosos" y el que en 2001 tuvo como protagonista a su expareja, Giselle Rímolo .

"Entonces, ¿detrás de Mühlberger hay un Soldán?", preguntó Jorge Rial, dando a entender que en ambos casos se necesitó de personas famosas para darse a conocer mediaticamente. "Yo creo que sí, que para que haya un Mühlberger también debe haber un Soldán. Alguien vinculado al mundo de la medicina te puede hacer creer cualquier cosa. Recuerdo que María Julia Alsogaray, que era Gardel en ese momento, iba todas las semanas al consultorio. Lo mismo el jefe de la Policía de ese momento, con su esposa. Y hasta un directivo del Ministerio de Salud, médicos, odontólogos, muchos profesionales. Nunca imaginé que lo que hacía era trucho", aseguró el conductor de Grandes valores del tango .