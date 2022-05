Heredera del imperio hotelero que lleva su nombre como nieta del fallecido Barron Hilton. Ella es Paris Hilton. Aunque su salto a la fama fue por su hermosura y los gustos más excéntricos; la también actriz, cantante, diseñadora y hasta DJ levantó la bandera contra los cánones que imponen las redes sociales. La empresaria se manifestó una militante contra el uso excesivo de filtros y aplicaciones que puede ser "tóxico" y perjudicial para los jóvenes, en una entrevista con The Sunday Project.



"No puedo imaginar tener 12 o 13 años y ver estos estándares de belleza que no son reales y tener que usar los filtros todo el tiempo", dijo la estrella que ostenta extravagantes outfits y estilismos.



Imagen de los modistos más ilustres de la moda, cuando era niña subió a la pasarela y comenzó a hacer carrera colaborando con marcas como GUESS, Tommy Hilfiger y Christian Dior. Pero fue el reality The Simple Life, en 2003, lo que la hizo conocida, además de sus escándalos y coqueteos con los excesos. Hace 2 años, estrenó en Youtube, el documental This Is Paris in 2020, donde reveló que creó un personaje para construir una marca multimillonaria con su nombre.



"Me gusta que me subestimen". "No soy una rubia tonta, sólo soy muy buena fingiendo serlo", confesó la celebridad que contrajo matrimonio con Carter Reum, fundador de los licores VEEV Spirits; y a los 41 años tiene casi 19 millones de fans en Instagram donde muestra sus lujos sin estructuras.

Looks

Siempre rubia. Paris conserva su tono. Sin embargo, le gusta cambiar su apariencia. Para eso adapta su melena de sirena con coletas y rodetes tirantes hacia atrás, ondas y cortes bob que luce con el make up como gran protagonista