Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth, está en Mendoza disfrutando de unos días de relax. Su itinerario contó con visitas a algunas bodegas en el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú. La intención es conocer más a fondo el negocio vitivinícola en nuestra provincia para alguna futura inversión. Recordemos que Mustaine ya tiene una bodega en California llamada Mustaine Vineyards.

Cuando los medios se hicieron eco de la noticia de su presencia en Mendoza, muchos fanáticos se agolparon este mediodía en la puerta del Hotel Park Hyatt para lograr tener algún tipo de contacto con su ídolo. Finalmente, Mustaine se hizo presente con una guitarra acústica (pedida a Felipe Staiti, guitarrista de Los Enanitos Verdes) y se puso a tocar en la escalinata del hotel.

Algunas de las canciones que interpretó en solitario fueron "Symphony of destruction", "Use the men", "Peace Sells" y "Á tout le monde". Una experiencia inolvidable para sus seguidores mendocinos.