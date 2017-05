"Las vueltas de la vida", dirá percatada de las coincidencias... Es que especialmente desde el año pasado, cuando junto a Paloma Herrera montó El lago de los cisnes, Lidia Segni está muy vinculada con San Juan, donde ahora prepara el estreno del ballet Cascanueces, producción del Teatro del Bicentenario en conjunto con el Colón, que debutará el 1 de junio. Y es por esta estrecha relación que aquí hizo eco la buena noticia que recibió la respetada maestra y coreógrafa cordobesa: por su trayectoria, el 7 de junio en el Salón Dorado del Teatro Colón recibirá la distinción más importante de la danza, que entrega el Consejo Argentino de la Danza (CAD): el premio María Ruanova, que evoca a una talentosa bailarina sanjuanina, figura nacional e internacional, a quien además Segni conoció personalmente.



"Cuando entré al Colón en los años "70, la directora del Ballet era María Ruanova, todo un símbolo de la danza. Era una mujer de mucho temperamento, fue una revolucionaria de la técnica, y yo digo ¿Cómo después de tantos años voy a recibir el premio de ella? ¡Y era sanjuanina, es cierto! Lo que son las vueltas de la vida..." expresó en charla con DIARIO DE CUYO Segni sobre esta "etoile' que falleció a los 64 años el 5 de junio de 1976, que se formó en el Colón con maestros como Bronislava Nijinska y Serge Lifar (por citar un par), que fue primera bailarina del Ballet de Monte Carlo y del Colón, que estrenó obras de Michel Fokine y de George Balanchine; y que décadas después dirigió al ballet del Sodre y del Colón, entre otros logros. "Era baja de estatura, con un carácter muy fuerte, una presencia muy aguda, imponía mucho respeto aunque no abriera la boca. Lo que decía era sagrado, se plantaba y ya era ella, era muy segura de sí misma y tenía una carrera que le daba esa seguridad y ese prestigio. Cuando la técnica no era tan importante como ahora, fue la que más técnica tuvo y la que evolucionó en ese aspecto la danza clásica. La vi bailar por videos porque era mucho mayor que yo, pero cuando llegué al Colón todo el mundo sabía perfectamente quién era María Ruanova', agregó la maestra, de cara a esta ceremonia en la que también reconocerán a varios maestros con mención de honor, entre ellos el sanjuanino Rodolfo Ferrer.



"Cuando me llamaron para decirme que me daban el premio por unanimidad me alegré mucho porque no es que uno lo esté esperando, pero hace muchos años que trabajo para la danza y no sólo en Buenos Aires, también en el exterior y en todo el país... Para mí es muy importante haber sido invitada a prácticamente todas las provincias, eso no tiene precio, estoy muy agradecida con la gente del interior, porque también soy del interior y sé lo que cuesta. Ahora, por ejemplo, me siento tan reconfortada de poder levantar el telón con toda la gente de San Juan...', confesó la ex primera figura del Colón, quien bailó con grandes como Nureyev y Godunov; que preparó exitosamente a Bocca y a Herman Cornejo para el exigente certamen internacional de Moscú, que dirigió el Ballet Argentino, el del Argentino de La Plata y el del Colón; que fue maestra del cuerpo de baile del San Martín y que creó el Ballet Metropolitano, algunos hitos de su extensa trayectoria. "Para mí cada premio es importante, lo lindo es poder recibirlo en vida. El 3 de junio termino en San Juan con Cascanueces, el 4 viajo a Buenos Aires y el 7 estaré recibiendo esto que para mí es hermoso', valoró Segni.