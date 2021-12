El guitarrista José Luis Lisi actuará mañana en Pink Floyd, en un concierto que marca su regreso a los escenarios después de mucho tiempo sin tocar en público. El ex Roxana Porcellana presentará su nuevo proyecto, "Lisi y la furgoneta", con el que transitará de ahora en adelante, que no es una banda, "sino un concepto" dijo a DIARIO DE CUYO el músico. "Será tener músicos itinerantes, que se copen y en algún momento quieran subirse a tocar con uno, no será un plantel fijo, quizás algún día no esté ni yo, que la furgoneta vaya sola, para adelante buscando tripulantes" comentó Lisi, relajado, sobre esta vuelta después de 2 años fuera de la escena. Y en esta primera tocada bajo este formato estará acompañado por dos de sus hijos: Juanse (19) en bajo, Santiago (17) en sonidos electrónicos.



"Les cursé la invitación yo. Como es un lugar chiquito hay que prescindir de la parafernalia de una banda, así que invite a mis hijos" contó Lisi, que también es padre de Gabriel -el mayor-, que tiene su propio proyecto solista, con música subida en redes incluso, y dos chicas que no se dedicaron a la música. Para el guitarrista, este concierto 100 por ciento Lisi, será "un momento muy especial".



Se define como obsesivo en los ensayos, en general con todos los músicos, pero en la previa con sus hijos para este show, aseguró que no necesitaron mucho ensayo. "Comenzamos hace dos semanas porque, en realidad, ellos conocen mis canciones de punta a punta" expresó y adelantó que tiene previsto un repertorio con canciones propias que ha cantado en algunas ocasiones, algo de Las pelotas, y entre lo de su autoría destaca "Caída en mí", que es los primeros momentos de Roxana Porcellana. "Como no la tocamos mucho en vivo, nunca la grabamos y es mía, la toco sin tabúes", apuntó y contó que tiene "flamantes canciones, guardaditas bajo 7 llaves".





Lisi y la furgoneta. Viernes 17 a las 22 en Pink Floyd (Mendoza 175 sur). Derecho de show $150.