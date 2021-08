José María Listorti se volvió viral durante las últimas horas por un ataque que sufrió en la calle por parte de un grupo de personas antivacunas, quienes lo fueron a buscar a la radio para hacerle saber que estaban en contra de sus declaraciones para con Los Nocheros, quienes están en contra a la vacunación del coronavirus.

Toda la agresión fue filmada y el video se volvió viral en Twitter y ahora, Listorti es tendencia porque respondió sin pudor por el mismo medio.

“¡Orgulloso de ser pro- vacuna! ¡INNECESARIO ESTE ESCRACHE! ¡Sirve para difundir una vez más lo que pienso! ¡HAY QUE VACUNARSE! Lo repito: ¡HAY QUE VACUNARSE!”, escribió José María en su cuenta personal y junto al video, sumó: “Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE!”.

Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso. HAY QUE VACUNARSE! HAY QUE VACUNARSE! https://t.co/9LxZmuQGFg — José Maria Listorti (@SoyListorti) August 26, 2021

“¡De pronto dijo debate pero en el Ministerio de Salud Nada de ‘me hago cargo de lo que dije’, así de cobardín resultó Listorti”, le escribió una usuaria de Twitter junto al video del mal momento vivido en la puerta de la radio Mitre, donde José María repudió los dichos de Los Nocheros.

“Te fuiste al mazo. NO nos respondiste nada, no querés debate pero desinformas. Vamos a ir radio por radio. Genocida. Periodista mercenario”, le dijo otro y el mediático no se quedó callado: “Es que los argumentos que ustedes esgrimen son de nenes de jardín de infantes. Imposible debatir. Innecesario que vengan a la radio para convencerme de algo que no tienen por qué convencerme. No pierdan su VALIOSO tiempo en mí”.

¿QUÉ LE DIJO LISTORTI A LOS NOCHEROS?

Kike Teruel dio una entrevista al ciclo cordobés “Arriba Córdoba” y allí se expresó respecto a los cuidados que lleva contra el Covid-19: “Acá en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien”.

Este mensaje de uno de los integrantes de Los Nocheros enojó a varios, entre ellos, el humorista ex “Showmatch”, quien respondió las palabras del músico en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“No puedo entender como hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, soltó y luego fue directo contra el grupo musical: “El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así, estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia. Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”.

“No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid a lo mejor, que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por las redes sociales”, sumó.

Y para cerrar, exclamó: “Yo estuve durante un día entero con fiebre, principio de neumonía pero grave no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o entubada no me puedo quejar, no quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”.