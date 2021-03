A un año de sus últimas actuaciones en vivo, Litto Nebbia volvió a pisar un escenario el pasado fin de semana en Mar del Plata y se prepara para el esperado reencuentro cara a cara con su público porteño, el cual se producirá en el marco de un ciclo de conciertos intimistas que tendrán lugar los días 12, 19 y 26 de marzo, a las 18.30, en la sede palermitana de Aldo´s.



Mientras que su performance en la ciudad balnearia constó de un breve set junto a Los Reyes del Falsete conformado por canciones de bandas británicas de los 60, en el marco de la presentación de un libro de esa temática coescrito con Marcelo Gobello, la serie porteña que se iniciará el viernes presentará características muy distintas.



"Toco y canto durante una hora exacta. Un poco el piano, un poco la guitarra. Como siempre sucede en estas pequeñas actuaciones, hay mucha gente que repite y asiste dos veces, así que armé un repertorio con ocho temas distintos para la segunda función", anticipó Nebbia a Télam, quien se mostró entusiasmado por "volver al ruedo".



Pero, en el caso de este artista, hablar de un "reencuentro con el público" debe limitarse al factor presencialidad, debido a que la intensa actividad que mantiene, y que en muchos casos difunde por redes sociales, le permitió mantener un estrecho vínculo con sus seguidores en épocas de distanciamiento social preventivo por la pandemia de coronavirus.



"No dejo de hacer en mi casa lo que hago siempre. Tocar instrumentos, componer, leer, ver cine. Además de contestar mucho correo y la realización de notas, mientras mi mujer pinta", naturalizó el músico.



"He grabado un par de álbumes instrumentales y estoy realizando otros en colaboración con músicos amigos. Por ejemplo, estamos por la mitad de realización del álbum `Señores del Carnaval´, con el cuarteto integrado por César Franov, en bajo eléctrico y teclados; Jota Morelli, en batería; Francisco Ingaramo, en teclados y guitarra; y yo, en piano y canto", sintetizó.



En este caso en particular, la gran cantidad de horas disponibles para consumos culturales que el aislamiento social le concedió, seguramente dejarán su huella en nuevas canciones.



"He aprovechado parte de este `encierro´ en descargarme la lectura de algunas cosas que tenía postergadas. Siempre leer o ver cine te carga las pilas. Primero, en disfrutar sensiblemente si te ha gustado la obra. Posteriormente, si algo te ha llegado sensiblemente, seguro te enciende las luces, te inspira", comentó.



A la gran cantidad de material discográfico que acostumbra a presentar cada año, entre obras propias y colaboraciones con otros artistas, Nebbia sumó una fuerte presencia en las redes sociales como otra vía más para ofrendar su arte al público.



Así, cada sábado a la mañana, el autor de decenas de clásicos del cancionero popular argentino, como "La Balsa", "Viento dile a la lluvia", "Solo se trata de vivir" y "Quien quiere oír que oiga", entre tantos, publica un video con una interpretación en el piano de alguna de sus composiciones.



Los sábados a la medianoche, además, conduce "Planeta Nebbia" por Radio Nacional, emisora a la que le compuso su nueva canción insignia.



Más allá de eso, el músico aceptó que esta modalidad, que se había convertido en la única posible en los últimos meses, no logra suplir el contacto cara a cara con el público.



"Son cosas distintas y encima algunas son novedosas. Como todas las cosas, de alguna manera te vas acostumbrando. En la primera nota que hice por Zoom estaba totalmente incómodo. Ahora lo llevo mejor. Hice un par de streamings, pero no hay nada que hacer, el contacto con la gente es irreemplazable", manifestó, al tiempo que lanzó su deseo que "ojalá, de a poco, se comiencen a dar algunos shows como estos, con poca gente y mucho cuidado".



La avidez del músico por tocar en vivo coincide con la de su público, que agotó las entradas para las dos primeras funciones previstas y obligó a sumar una tercera fecha.



Finalmente, la otra gran curiosidad que apareció en los últimos meses, entre tantos proyectos discográficos, fue la colaboración en la canción "Nieva en Buenos Aires", incluida en la última producción de Moris y su hijo Antonio Birabent, "La última montaña".



Lo casi inédito es la unión con un par del grupo de los padres fundadores del rock argentino, algo poco común en Nebbia, quien habitualmente asocia su nombre a artistas más jóvenes.



"Moris es alguien que aprecio y admiro. Hemos compartido parte del camino en nuestra adolescencia. Es cierto que discográficamente no hicimos muchas cosas juntos", expresó.



Sin embargo, recordó su participación tocando el bajo y haciendo coros en el disco "Ciudad de guitarras callejeras", de 1974, y la intervención del autor de "El oso" en la inédita obra inconclusa de Waldo de los Ríos, adaptación del clásico "Don Juan Tenorio", en el rol de Don Luis, y que el propio Litto terminará y editará en los próximos meses, a pedido de la esposa del autor.



"Pero aquí llegó esta invitación sorpresa para participar en una de las canciones con Moris y su hijo Antonio. Estoy muy orgulloso por esto y el álbum `La Ultima Montaña´ me encanta", celebró.



Y concluyó: "Ahora, el 22 de abril harán un Homenaje a Moris en el CCK, me han invitado a recordar esta canción y, por supuesto, felizmente acepté. Moris es alguien que quiero mucho, que me emociona y que todos los músicos argentinos debieran reconocer".