in lugar a dudas, Little Mix atraviesa uno de sus mejores momentos. Desde su participación en el programa "The X Factor", con su versión de "Cannonball", conseguieron una popularidad a nivel mundial.

En esta oportunidad, la banda inglesa integrada por Jade Thirlwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards, dio a conocer el video de su nueva canción titulada "Bounce Back".

El video, producido por Stargate quien previamente trabajó con Rihanna, Beyoncé y Katy Perry, tiene una duración de un poco más de tres minutos y expone a las mujeres con maquillaje y vestimenta llena de colores.

Lo cierto es que, con tan solo algunas horas de publicación, ya obtuvo más de 420 mil reproducciones en Youtube, y una gran cantidad de comentarios en redes sociales bajo el hashtag #BounceBackMusicVideo.