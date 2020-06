Lizy Tagliani siente que el alma le volvió al cuerpo. A una semana de haber sido diagnosticada con coronavirus, su nuevo hisopado dio negativo. La noticia la puso muy feliz y no tardó en compartirla con sus seguidores, que se alegraron al igual que ella.

"Por el nuevo protocolo no hacen falta otro test. Oficialmente curada. La semana que viene me sacaré sangre para ver si generé anticuerpos y si puedo donar plasma. Gracias por tanto amor", escribió en Twitter.

Lizy y la Floppy, su asistente, se contagiaron en El precio justo, donde fueron registrados tres casos antes de frenar las grabaciones. Belén Francese, que había sido invitada para participar de los juegos, también dio positivo.

La exestilista de los famosos no tardó en recibir comentarios malintencionados sobre su salud. Le dijeron que era raro que se "haya curado tan pronto" y no dudó en responder.

"Hace una semana que me hicieron el test, pero hacía dos que estaba aislada. Lo que pasa es que hasta que no dio positivo alguien directo a mi no me hisoparon... ¡Para opinar hay que estar en tema!", disparó.