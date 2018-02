Siempre suele tener buena onda, tomarse todo en chiste y no pelear con nadie. Hoy, sin embargo, Lizy Tagliani estalló contra Valeria Licciardi, una chica transexual que participó en "Gran Hermano 2015". La furia de Lizy se desató con los dicho de Valeria en "Intrusos" (América) y en Twitter.

Declaró Valeria Licciardi en "Intrusos": "Tanto Lizy (Tagliani) como Flor de la V son víctimas de un sistema. De hecho, tuvieron que pagar un derecho de piso para llegar al lugar en el que están y tuvieron que mofarse de sí mismas, tuvieron que ser bufonas y darle al medio lo que el medio te pide como trans".

Valeria Licciardi

Y siguió: "Un bufón es una persona que hace reír básicamente. Si yo me digo ciertas cosas, te habilito a vos a que me lo puedas decir. Entonces, en algún punto estás legitimando lo que después va a decir la sociedad de vos. Me parece que sus chistes eran chistes muy de los '90 y está bueno que paremos un poquito y hagamos otros porque es otro el momento, porque también hay una Ley de Identidad de Género y porque que si ven a una Lizy Tagliani o a una Flor de la V diciéndose un montón de cosas, me parece que en algún punto es legitimar todo el tiempo lo que después tenés que denunciar".

Apenas terminó la emisión de "Intrusos", Lizy no dudó ni un minuto en salir a decir lo suyo, sin anestesia. Lo hizo a partir de un tuit de Licciardi del día anterior, donde la ex "Gran Hermano" había escrito: "Los chistes de @Flordelav y @lizytagliani son chistes de los 90 transfóbicos. Perpetuan y habilitan todo tipo de violencia contra las travestis trans #Intrusos".

Los chistes de @Flordelav y @lizytagliani son chistes de los 90 transfobicos. Perpetuan y habilitan todo tipo de violencia contra las travestis trans #intrusos — Valeria Licciardi (@vale_licciardi) 8 de febrero de 2018

La respuesta de Lizy fue lapidaria: "Me muero que esta piba diga eso después de que se venía a chupar unos vinos a mi casa a tratar de virlarme (sic) mi pareja y a jactarse de que a ella no se le nota q es trava. Ahora quiere dar clase de moral, usos y costumbres. Please".

Me muero que esta piba diga eso despues de que se venia a chupar unos vinos a mi casa a tratar de virlarme mi pareja y a jactarse q de q a ella no se le nota q es trava. Ahora quiera dar clase de moral usos y costumbres. Please https://t.co/4KTsQQBvOf — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 9 de febrero de 2018

Como era de esperar, muchos de la gran cantidad de seguidores que tiene Lizy en Twitter salieron a bancarla. Después de retuitear varios de ellos y de responder otros, Lizy dobló la apuesta con un chiste en su más puro estilo sarcástico: