El aparato está muerto, aparentemente no tiene tono, ni está conectado a ninguna red, pero suena y ese instante es cuando más asusta, porque no se puede saber quién está del otro lado. Así llega el nuevo estreno de la semana "El Teléfono Negro" (foto) a la cartelera provincial. Es la nueva película de Blumhouse Productions y Universal Pictures bajo la dirección de Scott Derrickson quién regresa a sus raíces en el género después de la exitosa experiencia de la taquillera Doctor Extraño (estuvo antes con El exorcismo de Emily Rose y Siniestro). Finney Shaw, un tímido, pero inteligente niño de 13 años es secuestrado por un sádico asesino y atrapado en un aterrador, oscuro y aislado sótano, donde los gritos son de poca utilidad. Es decir, no sirve para nada pedir auxilio. Y de repente, nota que hay un teléfono adosado a la pared comienza a sonar, Finney descubre que puede escuchar a los espíritus de las víctimas anteriores del asesino. Protagonizada por Mason Thames en su primer papel cinematográfico y por el cuatro veces nominado al Óscar Ethan Hawke, conocido por otros títulos como Siniestro (2012), La purga (2013) y Daybreakers (2010), afirma que este es el papel más terrorífico de su carrera. Los miedos de la infancia y sesiones terapéuticas por tres años que vivió el director, se convirtieron claves de inspiración para la base artística para una propuesta que esté a la altura del cine de terror.