La misión está cumplida. Después de un extenso proceso de aprendizaje y experiencias vivido durante todo el mes de febrero, finalmente, tendrá su conclusión en la nueva exposición de Vacacionarte 2020 que se inaugurará esta tarde en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. En esta temporada, la colonia artística de verano contó con la participación de 450 alumnos, entre niños y jóvenes que participaron en los 12 talleres integrales que propone, como hace diez años, el ciclo de enseñanza no formal del museo.



A partir de las 20hs. comenzará una humilde ceremonia formal con la presentación musical de la Generación Benja (jóvenes de 13 y 16 años que vienen desde la primera edición). También habrá un mini show de burbujas y pintayasas. En todos los espacios del museo, se montarán instalaciones con intervenciones respectivas de cada disciplina. Entre las cuales, por ejemplo, figuran las sesiones coreográficas de Baby Shark, Yummy y Dance Monkey, que son producciones propias de los talleres de hip hop. En el foyer, el subsuelo, las salas 1, 3 y 5 tendrán montajes de los talleres de arte textil, escenografía, plástica, animación, entre otros. Y en el auditorio, habrá representaciones teatrales y otras exposiciones en la explanada de la entrada. Además, en el jardín los chicos con sus padres, podrán disfrutar de refrescos y golosinas para pasar la tarde. En el balance de lo actuado, Pepa Mariel, a cargo del área educativa del museo, expresó su satisfacción por los resultados logrados: "Nos quedamos sorprendidos por la respuesta de los chicos, que si bien son fanáticos de las pantallas, el hecho de ponerse en contacto con los materiales, con las pinturas, nos demuestra que expresarse no pasa de moda. No caduca, ni pierde vigencia. No queremos que salgan artistas, no es nuestra intención, pero sí sensibilizarlos frente al arte y sus nuevos lenguajes. Que lo vivan de otro modo, que lean y reflexionen, que se vinculen con las obras. Y la magia de todo esto, es que su mirada y su opinión tiene mucho valor", dijo la docente que se encarga de planificar y coordinar los contenidos de los talleristas.

La muestra durará hasta el miércoles 11 de marzo en el Museo Franklin, con entrada libre y gratuita.