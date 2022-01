Dado que -al igual que Jairo- Jorge Rojas no pudo ser parte de la apertura del Festival de Cosquín el sábado pasado, debido a que contrajo coronavirus (fueron reemplazados por Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto; y por Juan Fuentes, ex Los Huayra), la organización reprogramó su show, que finalmente tendrá lugar mañana miércoles, en el marco de la quinta luna. Será la oportunidad del ex Nocheros de brillar una vez más en la Próspero Molina, que compartirá grilla ahora con Luciano Pereyra y Ahrye.