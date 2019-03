En el homenaje de Guitarras del Mundo, edición 2013, Ángel Dávila (izquierda) le entrega la distinción a Enrique Barrera (derecha), junto a Patricio Álvarez (centro). Juntos, integraron Los Caballeros de la Guitarra.

El dolor en los corazones de la cuyanía local no es para menos. Sin poder despedirse, Enrique Barrera (72) dejó la tierra de los vivos para irse de gira, quizás -sostienen los que lo sienten profundamente en el alma- esté ahora repartiendo serenatas con los compadres eternos del folclore cuyano y en especial, con su legendario compañero, el Negro Villa. Muchos lo recordarán así y aquí quedarán sus canciones, la postal de sus noches de guitarreada y su manera de compartir escenarios en infinidad de peñas por cada rincón de Cuyo. El músico falleció ayer cerca del mediodía, tras una semana de estar internado como consecuencia de haber sufrido un accidente cerebrovascular. Desde anoche, sus restos son velados en el Teatro Oscar Kummel (Mendoza y José Dolores). Cerca de las 11 de la mañana de hoy, el sepelio tendrá lugar en el Cementerio San Miguel (Meglioli y Dr. Ortega, Rawson). A varios, la noticia los tomó por sorpresa, nada grata por cierto, porque allegados, parientes o amigos, estaban preparados para semejante pérdida. El sello de Barrera en la música local tiene un prestigio inconmensurable por ser el creador en 1958 junto con Ernesto Villavicencio de la agrupación Los Caballeros de la Guitarra, el mítico conjunto que supo trascender las fronteras de la provincia y marcar un antes y un después en la escena folclórica regional contemporánea. La consagración del dueto fue en 1968, en el Festival de Tango de La Falda. Allí, el propio Mariano Mores los conoció y les dio la llave de acceso a Buenos Aires. Los Caballeros, al poner el pie en la ciudad porteña, se cruzaron con las mejores guitarras del país. En el verano de 1978 fueron la revelación en Cosquín y después, con el tiempo, tanto Enrique como el Negro, se ganaron el derecho de acompañar a las glorias del tango y del folclore de su tiempo: Edmundo Riveros, Roberto Goyeneche, Enrique Dumas, Aníbal Troilo, Mercedes Sosa, Ramona Galarza y Alfredo Ábalos.



Al dúo original se le sumaron Norberto Peralta y Carlos "Pocho" Peralta en el guitarrón, así esta primera formación se codeó con María Ofelia, Los Cantores de Quilla Huasi y Hugo del Carril, entre muchas otras estrellas nacionales.



En la década del '80, Enrique no quiso que se perdiera el grupo y entonces incorporó a nuevos músicos, como Patricio Álvarez, que continuó hasta el presente con 36 años ininterrumpidos tocando juntos. En los últimos años, se integraron Raúl Rubilar, Abelino Cantos y Ángel Dávila. En diálogo con DIARIO DE CUYO, Patricio, su leal compañero, lo recordó con profunda emoción: "Fue como un hermano mayor, me encaminó en la misión de tocar la viola. Siempre trabajó con responsabilidad y profesionalismo. Era muy serio con el laburo y con la palabra". Y agregó: "Un hombre con mucho corazón, extraordinario y excepcional, Enrique no tenía desperdicio en nada, era fabuloso salir de gira con él", contó con la voz quebrada. Una de las figuras relevantes del folclore nacional en la actualidad, Juan Falú, dejó un mensaje de condolencia a amigos y familiares del músico fallecido: "Lamento muchísimo la partida de este gran artista. Quienes lo conocimos, quienes amamos y respetamos la guitarra cuyana, sabemos perfectamente cuál es la dimensión de esta pérdida, de este vacío. Para mí representó un nivel muy elevado en la música argentina, que lo ha llevado siempre con la humildad de los que verdaderamente saben y que no andan alardeando de su saber. Les mando un abrazo grande a toda su gente querida, a todos los músicos que están dolidos como nosotros y a su familia".



A principios de febrero de este año, Los Caballeros de la Guitarra dieron su última actuación (sin saberlo) en el Festival Canta Cuyo de Villa Mercedes, para los que estuvieron presentes, Barrera tuvo un show memorable. El próximo compromiso asumido lo tenía para la Fiesta de la Uva y el Vino, en Caucete este fin de semana, pero la voz de su guitarra no se escuchará. Ese vacío en el escenario será muy notorio, como también las ausencias en las peñas, en el fondo de la casa de Abelino, pero siempre será recordado con un cogollo que se escuchará tan fuerte en las alegres noches de serenatas cuyanas.

OPINIONES





Claudio Videla - Músico e intérprete

"Es una tristeza enorme, porque se nos fue uno de los grandes de la música sanjuanina. Él me enseñó a tocar a los 8 años, la familia Videla tiene una amistad profunda con la familia Barrera. Se pierde un amigo, muy querido por todos. Quedará en la historia de la música cuyana".





Ernesto Villavicencio (h) - Intérprete y guitarrista

"Si alguien necesitaba una mano, él la daba. No hablaba mal de nadie. Cuyo está de luto. Con mi papá fueron amigos de toda la vida. Es una pérdida tremenda. Cuando fui a su casa, miré las fotos y los cuadros que guardaba con el papi jovencito y me llenaba de mucha tristeza. En todos lados era respetado y querido. Nunca tuvo ninguna mala actitud con nadie. Conmigo fue como un padrino, como un palenque firme en el cual apoyarse".



Giselle Aldeco - Intérprete

"Soy su vecina, vivimos en el mismo barrio a una cuadra de su casa. Él ha sido un abuelo para mí. Tengo muchos recuerdos que conservo, mi papá y Barrera trabajaban juntos. Él pasaba por mi casa y siempre nos regalaba una serenata por las noches y lo recibíamos con alegría. Son cosas bonitas que no olvidaré nunca. Fue como un abuelo para mí".



Andrés Cantos - Intérprete

"De chico admiraba su forma de tocar la guitarra. Fue el maestro de todos nosotros. No nos cobró nada por enseñarnos, nos merece todo su respeto. Nunca fue mezquino a la hora de dar consejos. Para los jóvenes del folclore, son los referentes máximos de la música cuyana porque siempre defendieron lo nuestro".



David "Diablito" Martínez -Músico e intérprete

"Creo que aquel que mamó y vivió nuestro folclore cuyano lo tiene como referente en todo punto de vista.

Nunca vi la técnica con la púa como la del maestro. Él dejó mucho a nuestro Cuyo. Allá se juntó seguro con el Negro Villa, con Páez Oro y tantos otros cuyanos que admiran al maestro".



Rolando García Gómez - Guitarrista

"Enrique fue uno de los pilares fundamentales de la guitarra argentina, así lo definió Juan Falú en uno de los encuentros que compartimos con él. Una gran pérdida, por su talento y su persona, querido y admirado por grandes guitarristas de todo el país. Fue ejemplo de bondad y derroche de virtuosismo; y amor por la guitarra y la música cuyana. Barrerita, un maestro con mayúsculas".



Pascual Recabarren - Locutor/animador

"Su guitarra era la compañera de toda la vida. Pasaron muchos integrantes en el grupo. He tenido la suerte de viajar con ellos. El respeto y admiración que sentía la gente era muy grande. Fue hombre simple, bonachón y humilde, pero con un talento extraordinario para tocar la guitarra. Seguramente los nuevos valores seguirán su camino, pero el vacío que deja Barrera será enorme. Creo que se merecía más homenajes en vida como corresponde".



Abelino Cantos - Cantautor

"Fue amigo de mi padre Gumercindo Abelino y de mis tíos Héctor Ramón, Américo y Carlos. Cuando tenía 15 años, mi padre me mandó a tomar clases con el maestro Barrera. Años después, tuve la invitación de Patricio Álvarez para ser un caballero. Logramos muchos viajes, anécdotas y reconocimientos. Hoy nos deja y su alma quedará viva en su familia y en cada guitarra que suene, porque estas personas no mueren".