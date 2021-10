Wanda Nara llamó llorando en pleno programa a Yanina Latorre y ésta reveló detalles de la conversación. Mientras en Los Ángeles de la Mañana desarrollaban el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez, tuvieron que apagar el micrófono de la panelista ya que la empresaria se comunicó con ella.

“Yanina está hablando por teléfono con alguien, ahora nos va a contar con quién, tiene cerrado el micrófono. ¿Está llorando la persona con la que estás hablando? Con Wanda”, explicó Ángel de Brito y Yanina contó: “Wanda está llorando por todas las cosas que le llegan, por la gente que la critica, periodistas que dicen que ella le hace subir fotos y posteos”.

Luego, la angelita reveló qué le dijo Wanda tras la polémica en pleno llamado. “Ella realmente está quebrada, me dijo ‘yo no lo hago subir nada’. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la China”, relató.

Finalmente, Yanina contó por qué Wanda se sintió traicionada con el accionar de Eugenia Suárez: “Ella tenía vínculo con la China, tengo la foto de un chat de la China Suárez diciéndole ‘Me hace mal, tu hija es la perfección, me morí de amor con las fotos de Isabela y Fran, no podes tener hijos tan lindos’, le pone en WhatsApp, es una cínica”.

Fuente: Ciudad