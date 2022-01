Llegó el momento de la verdad. Entre ansiedad y deseos de esperanza que se palpita en el seno de la delegación, hoy comienza la primera ronda para los artistas sanjuaninos que buscarán un lugar para entrar al mayor festival folclórico del país. El camino ha sido muy arduo y sacrificado, sobre todo, para aquellos artistas, bailarines y músicos que pondrán a prueba sus talentos por primera vez en el Certamen del Pre-Cosquín. Es el caso de Matías Tramontini y Paola Escalante que son pareja de danza estilizada, Eliana Aquiles (junto a Maximiliano Aguilera) en pareja danza tradicional, Marcelo Páez, Maxi Montenegro (junto a Luis Muñoz) como miembros de Wiphala y Matías Barros de Trío Los Barros en conjunto vocal. Consultados por DIARIO DE CUYO, (horas previas a partir a la ciudad cordobesa) para los artistas, lo fundamental será transmitir una identidad sanjuanina a Cosquín en propuestas que sean lo más representativas sobre la cultura cuyana, tanto en lo musical, como en lo escénico.



Matías, quien junto a Paola vienen hace cinco meses abonando por su proyecto, cuidando cada detalle y rutina a la máxima perfección para no fallar ante los jueces evaluadores, dijo: "Lo primordial es ser uno mismo. El certamen es súper exigente, es importante estar bien afinado técnicamente, no se puede ir a improvisar. Como somos bailarines que trabajamos con la expresión de nuestro cuerpo, cualquier error se nota y eso baja la calificación del puntaje. Todos los de la delegación estamos seguros de lo que tenemos para mostrar. Si bien hay mucha carga emotiva y mental horas previas a actuar, la oportunidad que tenemos es única". Por su parte, Eliana Aquiles lo siente como el mayor desafío a superar. "Tenemos una propuesta muy sincera. Cosquín es un lugar tradicional y es un privilegio que tenemos poder entrar a ese escenario. Es cierto que sentimos nervios, pero también hay disciplina, concentración y mucho cuidado ante la pandemia". La pareja presentará un prado (danza americana del siglo XIX) y una cueca cuyana. Marcelo Páez entró en el rubro solista vocal en el selectivo de diciembre pasado, sin embargo, viajará con sus dos compañeros de Wiphala. Su performance de folklore fusión dio un gran impacto ante el jurado local en el Teatro Sarmiento. Y como tienen una impronta más urbana y rockera, la banda se posiciona en el puente que une tradición y distorsión, con pinceladas de funky, jazz y hasta música progresiva. "Nos llamamos así porque honramos la bandera de los pueblos originarios. Por eso hacemos una fusión rescatando los valores ancestrales desde una perspectiva urbana", señaló Marcelo y al respecto, comentó: "Sabemos que hacemos una movida distinta y arriesgada, pero queremos ser originales en lo que tocamos y lograr ser autentico es muy difícil hoy en día", dijo quien fue alumno de la escuela folklórica de Pancho Godoy. Por su parte, Maxi, el bajista que integró Di Mantre (banda local que llegó a Cosquín Rock), coincidió con su compañero definiendo que "el folklore no es sólo a partir del criollismo y lo que dejó la colonización, hay estilos, formas, raíces de la música andina que son a veces olvidadas y forman parte de nuestra esencia americana. Con lo que hacemos buscamos romper estructuras", concluyeron los músicos.



Mientras que en el grupo Los Barros, que llevan diez años de trayectoria en el ambiente cuyano tradicional, será también su primera experiencia en Cosquín. "Nos gustaría que en la plaza Próspero Molina el público haga un gran grito cuyano. Será un gran sueño que cumpliremos y un paso importante para nuestra carrera. Somos un grupo humilde, laburante, que viene de una herencia musical de nuestros abuelos y de nuestro papá Eduardo que nos inculcó este camino", remarcó ilusionado Matías Barros quien integra el conjunto con Cintia Barros (vocalista), Patricio Álvarez, Jorge Moroso y Eduardo Barros. Las expectativas son muchas y habrá mucho apoyo en las redes para el plantel artístico. Esta noche les tocará a los solistas, mañana a los conjuntos tanto de danza como música. Para seguir las instancias, hay que conectarse al sitio oficial www.aquicosquin.com.ar.





La Delegación



Unos 72 artistas sanjuaninos, entre bailarines, cantantes y músicos competirán esta noche y mañana. Ángeles Domínguez y Wiphala (solista de canto); Dúo Torzal (dúo vocal), Trío Los Barros (conjunto vocal), Joven Cantor (canción inédita), Escalante-Tramontini (pareja danza estilizada); Aquiles-Aguilera (pareja danza tradicional), Emiliano Zárate (solista malambo) y Riveros Luna (conjunto de danza). Si pasan esta ronda volverán el 17 y 18 de enero. El contingente lleva pase sanitario y al regresar a la provincia se le tomarán antígenos. Además, tendrán varios protocolos para traslados y hospedajes.