Lucy está enamorada perdidamente de un compañerito, pero no se anima a contarle. Entonces Pepa, su amiga, hace planes disparatados para lograr, de forma "disimulada", que ese chico la mire. Pero las situaciones son tan accidentadas que la tarea no será nada fácil. De eso va Amigarumis, una puesta ágil y divertida que retoma recursos clásicos del teatro infantil -con canto, baile, música- con dramaturgia original y producida de manera colectiva por artistas sanjuaninos. Leticia Rojas y Verónica Nonni son las protagonistas de esta historia que, apelando a un juego de palabras y al diseño estético de los amigurumis (muñecos tejidos a crochet) le dan título a la obra que estrenará el lunes 12 de julio (repone 13 y 14) a las 17 hs en el marco del Divertites, en la Sala Títeres en Serio.



"Nos propusimos como desafío no llenar de tantos recursos visuales y sonoros para el montaje, sino más en apelar al mensaje que queremos transmitir y en la labor actoral. Desde lo dramatúrgico, ponemos un mensaje claro y actual, transitamos el eje de cómo nos relacionamos con las pantallas, pero sobre todo, cómo nos relacionamos con los demás y que a pesar de lo que suceda con estos personajes, la amistad y el juego es lo que prevalece", señaló la actriz Leticia, que interpreta a la enamoradiza Lucy.



Por su parte, Verónica está en la piel de Pepa. Ella es muy despistada, una "mete pata" a pleno, aunque todo lo que hace para ayudar a Lucy a que se anime a hablarle al chico que le gusta no le sale bien, lo hace de buen corazón. Una es contraparte de la otra, se complementan bien dentro de la historia y lo que ganan en realidad es el vínculo entre ellas. Un vínculo que también, en el plano profesional, fue creciendo: "Hace mucho tiempo tenía ganas de trabajar con Leticia. A las dos nos gusta mucho este género. Pero el problema es que no había obras infantiles para menos de cuatro personajes. Y las que encontramos adecuadas, no podíamos acceder a los derechos de autor. Entonces, ante este panorama, decidimos hacer toda la dramaturgia", contó Nonni. Pero no estuvieron solas, también contaron con la colaboración de Ana Paula López en la asistencia de dirección, la composición musical y ambientación sonora de Renata Di Paola y Gabriel Dávila Kurbán; y el diseño de iluminación de Emiliano Voiro. Esta producción será la primera de muchas, puesto que ven una urgente necesidad de aportar con más propuestas de teatro infantil a la cartelera local. "De a poco van apareciendo nuevos grupos que trabajen contenidos para las infancias. Es un campo poco explorado también, pero con las carreras de estudios teatrales en la UNSJ y en el Instituto Pavlova, se forman nuevos profesionales que van encaminándose en este sentido. Eso da cuenta que hay un vacío que lentamente se va llenando", opinó Verónica.