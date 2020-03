Ante la hegemonía de las plataformas digitales de cine y series de ficción por streaming como Amazon, Netflix, Disney+, por citar a los gigantes, el consumo cultural en tiempos de cuarentena hace que también sea necesario pensar en ofertas alternativas y que -aunque no posean la publicidad, la penetración del marketing y del boca a boca como tienen los grandes- cuya calidad en el contenido de sus propuestas no es menor. Es aquí, donde entra en juego la industria audiovisual argentina y lo que tiene para ofrecer. En verdad, las posibilidades son abundantes y también diversas. Para los que gustan de las producciones cinematográficas nacionales, existe un nutrido catálogo de largometrajes, cortometrajes y otros géneros como el documental, la ficción y el llamado cine de autor. Como no se puede ir por estos días a un Espacio INCAA, el cine nacional va a la casa, con sólo apretar un clic.

Cine.Ar



La plataforma del INCAA, www.cine.ar (Ex Odeón) tiene una enorme lista de títulos de los más variados estilos, temáticas, épocas y autores. Desde las más clásicas (gratuitas) hasta las más recientes estrenadas en salas, tales como Las buenas intenciones, de Ana García Blaya, La sombra del gallo de Nicolás Herzog; y La muerte no existe y el amor tampoco de Fernando Salem, entre muchas otras. Hay comedias, dramas, policiales, documentales, infantiles, de terror, suspenso, comedia dramática, ciencia ficción, acción y animación. Incluso se pueden ver súper clásicos como Luna de Avellaneda, con Ricardo Darín y Mercedes Morán, y Sol de otoño, con Federico Luppi y Norma Aleandro. El portal, posee tres modalidades: Cine.ar Play, la plataforma de video a demanda gratuita para ver contenidos nacionales en cualquier dispositivo electrónico que requiera conexión a Internet (celular, Tablet o PC); Cine.ar TV, es la señal de televisión abierta con largometrajes, cortometrajes, documentales, noticias, micros y especiales con toda la actualidad del cine nacional las 24hs, sin cortes comerciales y está disponible por cable, por DirectTV y TDA; y Cine.ar Estrenos, es la versión premium de Play con acceso a los estrenos online con sólo abonar $30 (el precio de una entrada a un Espacio INCAA). Como único requisito es necesario suscribirse como usuario personal de manera gratuita.

Pampero Cine



En el caso de directores y productores independientes, algunos decidieron liberar sus obras en plataformas populares como Vimeo y Youtube. De todo eso, está el caso de Pampero Cine, que, entre varios títulos, hizo circular por entregas, la película La flor (largometraje de 14 horas, divididas en tres partes y varios segmentos) dirigida por Mariano Llinás; también están La mujer de los perros, dirigida por Laura Citarella y Verónica Llinás; La vendedora de fósforos, de Alejo Moguillansky; y Ostende, la ópera prima de Laura Citarella estrenada en el Bafici 2011. La productora independiente fundada por Llinás, Laura Citarella, Agustín Mendilaharzu y Alejo Moguillansky habilitó su canal oficial de Youtube para que cualquier aficionado pueda ver de manera gratuita y libre. Las novedades y anuncios oficiales pueden seguirse en la cuenta de Twitter oficial @ElPamperoCine.

Cuarentena de películas





Desde la iniciativa original de artistas y productores argentinos, la Asociación de Directores de Cine PCI, creó el ciclo "Cuarentena de películas". Éste es diario y gratuito, incluso tiene un valor agregado interesante: después de la emisión de la película, se da la instancia de una charla virtual con los realizadores de la misma. Hay una lista de doce títulos, uno por cada jornada de aislamiento prevista, seleccionados entre lo mejor y más reciente del cine argentino (entre las 00 y las 20 hs. de cada día) por el sitio www.puentesdecine.com



Para poder acceder al servicio, hay que registrarse en el sitio de manera gratuita. Una vez hecho este paso, se visualizará la grilla con los títulos y las fechas correspondientes. Las charlas virtuales se realizan en vivo todos los días a las 20hs y serán accesibles en todas sus redes sociales (@pcicine en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube). Están disponibles títulos como Los sonámbulos, último trabajo de la cineasta Paula Hernández; "Gilda: No me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz; el documental Escuela Normal (Celina Murga, 2012); el estreno de Las buenas intenciones (Ana Garcia Blaya, 2020); Pinamar (Federico Godfrid, 2016); Que sea Ley (2019), documental de Juan Solanas; y Caito (2012), dirigida por el actor Guillermo Pfening. Se espera que este ciclo se extienda por un tiempo más. La única excepción, será el miércoles y el sábado, en los que se proyectarán las películas en carácter de estreno (en cruce con Cine.ar).