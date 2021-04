El objetivo de la Academia de Hollywood era resucitar la gala de premiación más impactante de la industria del cine y en eso se embarcaron para concretar la 93ra entrega de los Oscar, que tuvo lugar el domingo pasado, con transmisión de TNT. Transitando entre el encanto intrínseco que tiene para los cinéfilos saber cuál fue la mejor película, qué director se quedó con la estatuilla o a qué actriz consagraron (pese a que muchos films aún no han llegado a todo el mundo, dato no menor a la hora de la expectativa que genera la entrega); y pasajes un poco tediosos -en parte abonados por los estrictos protocolo-, la fiesta que ratificó a Nomadland como favorita dejó un puñado de apostillas, dulces para unos y bastante ácidas para otros.

Profeta en otra tierra

Clara favorita, Nomadland fue elegida Mejor Película, y se llevó el Oscar a Actriz y Dirección. Tres de los premios más fuertes -de un total de seis nominaciones (fue el balance nominaciones-estatuillas más efectivo de la noche) que la colocaron en lo más alto de la ceremonia. Y el éxito de la realizadora se tiñó de política. Redes sociales y medios chinos censuraron cualquier mención a Chloé Zhao, quien fue duramente cuestionada por grupos nacionalistas por algunas entrevistas en las que criticaba al régimen político de su país. Desde entonces, el gobierno local desató una suerte de guerra silenciosa contra la realizadora que tuvo su punto culminante cuando se frenó el estreno en la salas de ese país del premiado filme.



¿Y Netflix?



La famosa plataforma de streaming había arrasado en las nominaciones por sobre sus eternas rivales, los tradicionales estudios cinematográficos. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados, ya que de 35 chances sólo retuvo siete y ninguna en los rubros principales (lo más fuerte fue documental, para Lo que el pulpo me enseñó). Disney quedó atrás con 5 premios, pero hay que ver cuáles: película, dirección y protagonista para Nomadland; y mejor película de animación y banda sonora por Soul.



Con la cara larga



No son pocos los que señalan Mank (Netflix) como el "fracaso" de esta edición, en cuanto a cosecha se refiere. ¿Por qué? Porque el film en blanco y negro protagonizado por Gary Oldman entró por la puerta grande, siendo la más nominada con 10 candidaturas (cuatro arriba de las segundas posiciones); pero salió con apenas dos galardones para su repisa: Dirección de fotografía y Diseño de producción. Quizás el golpe fue menos duro para el equipo del film dirigido por David Fincher si se tiene en cuenta que a los Globos de Oro (conocidos como "la antesala de los Oscar") había llegado con 6 nominaciones y al final no se llevó ningún premio.



En bajada

Si el año pasado los involucrados se agarraron la cabeza con la baja de rating que sufrió la gran fiesta de la industria del cine, esta vez fue peor. Tanto esfuerzo puesto para recuperar el glamour de la presencialidad y al final... Según medios especializados, el rating de esta edición cayó en un 58% (la vieron unos 9,85 millones de televidentes) en comparación con la edición del 2020, cuando arrasó la surcoreana Parásitos. Pero el año pasado ya había caído el 25% (una teleaudiencia de 23,6 millones) en relación a 2019 según datos de Nielsen, siendo el mínimo histórico de la ceremonia. De este modo queda reflejado que la pandemia por Covid-19 ha afectado a la industria a lo ancho y a lo largo, desde los rodajes, pasando por los estrenos y terminando en la entrega de los Oscar.



Una de cal, una de arena



Dos estrellas, polos opuestos. Por un lado, Anthony Hopkins se erigió sorpresivamente como Mejor Actor (el más veterano en lograrlo). Tan sorpresivamente que cuando dijeron su nombre, él estaba durmiendo muy lejos. "Estoy en mi tierra natal, en Gales. A los 83 años no esperaba recibir este premio", se disculpó luego. Sí estuvo Glenn Close, pero por octava vez se fue con las manos vacías. Eso no le impidió a la actriz de 74 hacer un poquito de twerking durante una trivia musical.

Ganadores



- Película:

Nomadland, de Chloé Zhao



- Dirección:

Chloé Zhao (Nomadland)



- Actriz Protagonista:

Frances McDormand (Nomadland)



- Actor Protagonista:

Anthony Hopkins (El padre)



- Actriz de Reparto:

Yuh-Jung Youn (Minari)



- Actor de Reparto:

Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro)



- Guión Original:

Emerald Fennell por Hermosa venganza



- Guión Adaptado:

Christopher Hampton y Florian Zeller por El padre



- Filme Internacional:

Otra ronda (Dinamarca), de Thomas Vinterberg



- Cinematografía:

Erik Messerschmidt (Mank)



- Largometraje Documental:

Mi maestro el pulpo, de Pippa Ehrlich y James Reed



- Cortometraje Documental:

Colette, de Anthony Giacchino y Alice Doyard



- Largometraje animado:

Soul, de Pete Docter y Kemp Powers



- Corto animado:

If Anything Happens I Love You



- Corto de ficción:

Two Distant Strangers



- Edición:

El sonido del metal



- Banda de sonido:

Soul



- Canción original:

Fight for You, de Judas y el mesías negro - H.E.R., D'Mile y Tiara Thomas.



- Efectos visuales:

Tenet



- Diseño de producción:

Mank



- Diseño de vestuario:

La madre del blues



- Sonido:

El sonido del metal



- Maquillaje y peluquería:

La madre del blues