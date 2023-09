Ulises Jaitt estrenó un documental en su canal de Youtube sobre la muerte de su hermana, Natacha Jaitt, que mostró irregularidades durante la investigación.

El cortometraje hecho por el periodista se titula Operación Natacha Jaitt y dura 50 minutos, en los que el periodista muestra su visita a Xanadú, donde su hermana vivió las últimas horas de vida.

En su cuenta de Instagram, Ulises Jaitt contó que realizó un documental y adelantó algunos sucesos del proceso de investigación.

Además, Ulises contó los lugares que visitó para realizar el documental de su hermana encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019 en un salón de eventos ubicado en el partido de Tigre.

El posteo de Ulises Jaitt sobre el documental por la investigación de su hermana

“Vas a ver el informe sobre el homicidio de Natacha, y la denominada ‘Operación Jaitt’ de los servicios de inteligencia. Lo que la Justicia no quiere que veamos, lo encontré y los haré a ustedes parte de esta lucha”, comunicó Ulises.

También adelantó que “por primera vez, fui personalmente hasta donde se encontraba ubicado Xanadú (donde mi hermana estuvo los últimos momentos de su vida), y también fui al bar Tía Ñata donde estoy convencido que se gestó el plan para matarla”.

“Vas a conocer a la fiscalía que tapó el caso, los vínculos políticos de los sujetos principales de la causa, con testimonios impactantes. Esta es la investigación de la no investigación”, agregó.

También explicó los verdaderos motivos por los que hace el documental: “Mi pelea es por la verdad y contra el sistema corrupto. Les mostraré la verdad de todo lo qué pasó. Con esta publicación, les cumplo a ustedes y le cumplo a Natacha”.

“Necesito hacer un cierre emocional con todo esto, quiero que sepan que lo di todo, porque Natacha se lo merecía. Y ya saben, si algo me pasa, no fui yo. Y si aparezco muerto, no me suicidé”, concluyó Ulises Jaitt utilizando las mismas palabras que usó su hermana en un tweet antes de morir.