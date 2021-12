Salieron a la venta las entradas para ver a Coldplay en la Argentina, en River, el 25 de octubre. Ante el éxito por la primera fecha, la organización decidió sumar un recital para el 26 y el 28 de octubre. El grupo británico regresa al país con su gira “Music Of The Spheres World Tour”. H.E.R. será la artista invitada en los shows.

La primera fecha quedó agotada. Quedan pocos tickets para la segunda.

Los precios para disfrutar del recital de Coldplay, Chris Martin y compañía son:

Campo delantero: $ 16.500 + s/ch

Platea preferida: $ 13.000 + s/ch

Platea: $11.500 + s/ch

Plateas altas: $ 10.500 + s/ch

Platea media Sívori: $ 8.000 + s/ch

Campo $ 7.500 + s/ch

Platea alta Sívori: $5.500 + s/ch

¿Cómo sacar las entradas para ver a Coldplay en la Argentina?

- Tenés que entrar a All Access

- Seleccionar el recital de Coldplay