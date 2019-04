Toro en su rodeo y torazo en ruedo ajeno. Así puede calificarse la performance de La Mona Jiménez en el Lollapalooza Argentina 2019. Respaldado por su numerosa banda (acordeonista, baterista, coristas y algunos bailarines que hasta se animaron a un trencito fiestero), el ídolo del cuarteto cordobés supo cómo meterse en el bolsillo al público que esperaba su show en el Main Stage 1.

Es que fue así. Hubo muchos que esperaron su show, ya que fueron directamente a verlo a él. Lo prueban los incontables carteles salud+andolo y dando cuenta del lugar de origen: Córdoba.

En la hora que duró su show (en realidad, un hora y cinco, pero a él no le cortaron el sonido), Jiménez pasó por todos sus hits: Beso a beso, Quién se ha tomado todo el vino, Soy un muchacho de barrio, El renegado (en el que aplicando el standard festivalero hizo cantar al público) y hasta tuvo tiempo para versionar a Kapanga con su Me mata. De hecho, se esperaba que el Mono Fabio, cantante de esa banda, subiera al escenario, algo que no sucedió.

La Mona dejó todo arriba del escenario, cambió tres veces de vestuario y terminó con una remera rockera con una calavera. A tono con el festival.