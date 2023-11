Todo confirmado. Solo faltan los horarios. El Lollapalooza 2024 ya publicó su grilla día por día, dato que los fanáticos de la música esperan con ansias. El público podrá disfrutar de tres días cargados de música, el 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Serán más de 100 bandas en los tres días, divididas en cinco escenarios, en los que se caracterizan la diversidad y la calidad musical.

Día 1: viernes 15 de marzo

El día de apertura estará encabezado por Blink-182, en su primera vez en Argentina y con su formación original. Arcade Fire será un de los platos destacados. YSY A le pondrá una cuota de argentinidad. Además, para los amantes del rock y del punk, The Offspring y Jaden, joven artista apadrinada por Travis Barker.

Winona Riders, Pacifica y Mujer Cebra le pondrán rock al asunto. En la línea de la música urbana estarán el español Saiko, el chileno Jere Klein, el mexicano que fusiona esos sonidos con recursos de la electrónica Nsqk, el peruano JAZE y el rapero argentino Oney1. La propuesta electrónica tendrá a Diplo, una de las figuras más fuertes del EDM, Dom Dolla, el australiano cuyo nombre es indispensable en la escena del house, el DJ y productor MK, el dúo francés The Blaze, así como los argentinos Mariano Mellino, Evlay y Peces Raros.

El clásico siempre vigente de la música latinoamericana Cristian Castro reunirá a amantes de la canción, mientras que el pop tendrá su lugar con Fletcher, Juliana Gattas y Juana Rozas. Grupo Frontera aportará un poco de regional mexicano al festival, en un momento en el que el género cobró un lugar destacado a escala global.

Día 2: sábado 16 de marzo

El día dos tendrá a la superestrella que renovó la escena del R&B SZA como headliner junto al icónico Sam Smith en un día en el que el pop será preponderante. Miranda! será el exponente local. Además Dove Cameron, el R&B de Omar Apollo, la mexicana Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN, Santi Muk dirán presente.

En cuanto al rock, el sábado 16 contará con la banda francesa Phoenix, con más de 20 años en lo más alto del indie, The Driver Era con un sonido más alternativo, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan. Además, contará con Jungle, la banda que viene marcando el rumbo en la música dance. A la hora de la propuesta electrónica, el poderoso trío británico de trance y progressive Above & Beyond, Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y la argentina Franzizca están entre los destacados.

Día 3: domingo 17 de marzo

El cierre tendrá a Feid como el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival, donde hará sonar sus hits de reggaetón a veces más electrónico, a veces más hip hopero. Encabezando la grilla de ese domingo estará también la mítica banda Limp Bizkit, HOZIER, Thirty Seconds to Mars y el trío italiano de house Meduza.

Otro de los destacados a descubrir es el productor y cantante de origen chino Zhu, y también el francés Dombresky. Rina Sawayama participará con su pop provocador, que marida excelente con Bandalos Chinos y Dayglow. El trap tendrá a Bhavi. King Gizzard & the Lizard Wizard arrasará a fuerza de psicodelia, Pierce the Veil representará al hardcore, el cantante mexicano León Larregui y Ximena y la banda argentina El Zar sonarán en el cruce del rock y del pop.

Lollapalooza: la edición 2023

La última edición, realizada en marzo de 2023, fue una gran fiesta, con más de 330 mil fans pasaron por el Hipódromo de San Isidro durante un fin de semana.

Además, más de un millón de personas lo siguieron por una plataforma digital. Fueron más de 100 shows y sideshows –recitales de formato más íntimo en teatros de la ciudad en los días previos y posteriores al festival–, entre los que podemos destacar a los artistas que vinieron de visita como Billie Eilish, Drake, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Rosalía, así como a los locales Trueno, Chano, Marilina Bertoldi, Dante Spinetta, Usted Señalemelo, entre muchos otros