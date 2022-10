Después de que se conocieran los motivos por los que se separó de Jorge Rial, los ojos están puestos en las andanzas de Mariana “Loly” Antoniale, que llegó a su Córdoba natal casi de incógnito, disfrutando de su nuevo bajo perfil.

Según contaron en LAM (América), la modelo estaría saliendo con Dani Guardia, un reconocido cantante de la movida cuartetera. La información llegó luego de que los vieran muy cerca en uno de sus shows.

Como si fuese poco, se descubrió que está en el país desde hace más de un mes, lo que alimentó los rumores de separación de Walter Mercuri, con quien se casó en Estados Unidos durante la pandemia.

Según detalló Pepe Ochoa, productor de LAM, el músico y la modelo “se frecuentan”. “Me cuentan que la Niña Loly fue a Cuarteto Club, donde Dani Guardia tocaba por el Día de la Primavera y se encerraron en el camarín durante una hora, dejando a los músicos en el pasillo. Estarían empezando una relación”, aclaró.

“A Dani lo conoce hace rato. Yo no lo conozco, pero lo conoce”, explicó Nazarena Vélez, que conoce la intimidad del ambiente desde hace décadas. Fernanda Iglesias sumó el dato de que Sabrina Ravelli fue pareja del cantante.

Siete años después, se supo el motivo por el que Loly Antoniale se separó de Jorge Rial: “Encontró cosas”

La separación de Jorge Rial y Loly Antoniale siempre fue un misterio. Sin embargo, el tema dejó de estar en boca de todos cuando él rehizo su vida al lado de Agustina Kämpfer, y ella decidió exiliarse en Miami para empezar una nueva vida. Siete años después, sin imaginarlo, un amigo de la modelo volvió a instalar el escándalo al revelar cuál fue el verdadero motivo de la ruptura, algo que nunca quedó claro.

En Socios del espectáculo (eltrece), Marcelito XT negó que la joven le haya sido infiel al exconductor de Intrusos (América). “No. Al revés. Le encontró mensajes de Marianela Mirra. Volvieron y después encontró cosas de nuevo. Ahí agarró sus cosas y se fue”, exclamó.

El empresario, además, remarcó que no cree que exista la posibilidad de que vuelvan a ser pareja, ya que le consta que el periodista “la censuró” tras la ruptura. “No, con el daño que le hizo no creo que pueda estar enamorada todavía. La borró del medio, de la publicidad y de los desfiles. Yo lo viví. Ella se fue de Buenos Aires a Córdoba, me lo contó”, cerró.