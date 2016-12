En la vida y la carrera de George Michael, quien falleció este domingo, hubo éxitos de ventas y aplausos, pero también escándalos y controversia. Su atractivo físico y su excelente calidad vocal lo convirtieron en uno de los favoritos sobre el escenario. Pero hubo momentos en los que su batalla con las drogas y sus encuentros desafortunados con la policía ocuparon los titulares y amenazaron con eclipsar su trayectoria musical. Es que, con la fama llegó también la depresión, con la que el artista luchó durante años.

En una entrevista con la BBC, dijo estar agradecido por "ser parte de la vida de la gente como artista". Pero también admitió no tener la capacidad de sobrellevar la fama. "Mi Dios, ojalá pudiera hacerle frente. Quisiera haber nacido con esa armadura, pero no fue así", dijo.

Las situaciones más recordadas:

1. Disputa legal con la disquera Sony: mientras Michael rompía récords de ventas con su álbum solista "Faith", emprendía una batalla legal con la disquera Sony que finalmente perdió. El artista reclamó que el contrato que firmó en 1988 era injusto bajo las leyes británicas y de la Unión Europea porque lo obligaba a estar atado a la compañía por 15 años. Esa cláusula le haría perder el control de la promoción de su música, dijo en una corte londinense. El músico testificó también que los ejecutivos de Sony no habían estado de acuerdo con su intención de no ser proyectado como el símbolo sexy adolescente de sus días en el dúo Wham!, reportó el diario TheNew York Times en 1994.

A pesar de perder la demanda, George logró divorciarse de Sony luego de que Virgin comprara su contrato. Sin embargo, en 2003 el artista regresó a Sony.

2. La polémica de "I Want Your Sex": el primer sencillo del álbum "Faith" (1987) de Michael se llamaba "I Want Your Sex" ("Quiero tu sexo"). El solo título de la canción, que habla sobre un hombre intentando convencer a una mujer de tener relaciones, causó controversia particularmente en la radio estadounidense. Muchas estaciones se rehusaron a reproducir la canción, mientras que otras cambiaron la palabra "sexo" por "amor" y editaron una nueva versión. De cualquier modo, la canción llegó al número uno de popularidad tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.

3. El incidente en el baño público: en abril de 1998, Michael fue arrestado en un baño público de Beverly Hills (California) por un policía encubierto y fue acusado de participar en un acto lascivo. Reportes del incidente aparecieron en los titulares de muchos tabloides alrededor del mundo. El cantante recibió una multa y fue sentenciado a 80 horas de servicio comunitario. A pesar de haber hablado abiertamente sobre ser bisexual, Michael finalmente declaró a la revista Advocateque mantenía una relación con un hombre, el empresario Kenny Goss. Además escribió la canción "Outside", cuyo vídeo clip mostraba la escena de un baño público con bolas de disco y modelos vestidos de policía.

4. Posesión de drogas: en octubre de 2006, Michael se declaró culpable de conducir su auto bajo la influencia de las drogas, y dos años después se le acusó de poseer drogas clase A, incluyendo crack. En una entrevista de 2009 con el diario británico The Guardian, el cantante admitió haber consumido crack en aquella ocasión, pero negó hacerlo con más frecuencia. Sí admitió, sin embargo, que llegaba a fumar hasta 25 cigarrillos de marihuana diarios y que había reducido el consumo a "siete u ocho al día, probablemente".

En septiembre de 2010, pasó cuatro semanas en la cárcel tras haber estrellado su camioneta contra una tienda en el norte de Londres bajo la influencia de drogas. Tras su estancia en prisión, admitió haber estado avergonzado de romper la ley y añadió que se encontraba en terapia para enfrentar sus problemas de adicción.

5. La canción política contra Blair y Bush: Michael escribió "Shoot the Dog" ("Dispárale al perro"), una canción que criticaba la relación entre el entonces primer ministro británico Tony Blair y el presidente de EE.UU. George W. Bush. El video clip, una sátira hecha con dibujos animados publicado en 2002, mostraba a un Bush de caricatura respondiéndole a un comandante del Ejército estadounidense que no entendía nada sobre los conflictos internacionales. Tony Blair aparece luego como la mascota de Bush en el patio de la Casa Blanca.

El material ofendió a unos cuantos, que calificaron a George como "anti estadounidense". Michael dijo en una entrevista que "temía viajar a Estados Unidos" a raíz de los malos comentarios que había recibido y negó estar en contra de ese país.