Después de 21 años de espera, el público chileno se reencontró la noche de este jueves con los Backstreet Boys, la banda que sigue levantando pasiones entre los espectadores del Festival de Viña del Mar, que agotaron en dos horas las entradas del concierto.

Con cinco cambios de vestuario, coreografías para cada tema y un elenco de diez bailarines, el quinteto pop presentó un show de alto nivel técnico.

Sus integrantes -Nick Carter, Howie Dorough, Kevin Richardson, Brian Littrell y A. J. McLean- abrieron la noche en Viña del Mar con "Larger than life". El público los ovacionó y se movió al ritmo de los temas que fueron interpretando.

El repertorio de la noche se centró en las canciones que millones de adolescentes cantaron para entender sus primeros amores o desengaños como "Shattered"o "Show me the meaning".

"As long as you love me", "Inconsolable" y "Don't go breaking my heart" tampoco faltaron en un set cargado de hits.

Tras recibir los premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, los estadounidenses cantaron "Everybody" ante una audiencia multitudinaria que se rindió ante ellos.

Además, de los clásicos, el quinteto pop aprovechó la velada para presentar algunas piezas de DNA, su nuevo material discográfico lanzado en enero de 2019.