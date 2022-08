El grupo estadounidense Backstreet Boys lanzará su nuevo material discográfico “A Very Backstreet Christmas”, de carácter navideño, el 14 de octubre y que ya se puede reservar tanto en CD como en vinilo.



"Hemos estado queriendo hacer un álbum navideño desde hace casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados de que finalmente se haga realidad. No podemos esperar más para ser parte de la temporada navideña de nuestros fans", expresó el músico Howie Dorough, uno de los integrantes de la banda, según informó la agencia Europa Press.



El nuevo disco incluirá clásicos atemporales como “White Christmas”, “Silent Night”, y “Have Yourself A Merry Little Christmas”, además de los nuevos temas navideños originales, “Christmas In New York”, “Together” y “Happy Days”.



La banda, que cuenta en su haber con hits como “Everybody”, “I Want It That Way”, “As Long as You Love Me” y “The One”, entre otros, se encuentra de gira en Estados Unidos, con la gira “DNA World Tour”, que seguirá en Europa.