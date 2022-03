Entre los más de 50 artistas que formaron parte del homenaje de "La peña de Morfi" a Gerardo Rozín estuvo la familia Montaner. Desde Miami, todos los integrantes se juntaron para recordar al querido periodista, y entre las anécdotas que brindaron, Mau contó cómo fue la noche que interrumpieron una cita de Ricky con Stefy Roitman.

"Pasamos mucho tiempo juntos cuando Ricky estaba conquistando a Stef, y él y yo ibamos a almorzar. Esa misma noche se fueron a cenar y por primera vez y Rozín y yo estábamos cenando muy cerquita", comenzó. "Y le digo 'Ricky está conociendo a Stef. Y él me dice 'vamos a saludarlos'", continuó.

"Todos juntos por él" ❤️ Los Montaner dijeron presente en #LaPeñaDeMorfi para recordar Gerardo con emoción y cariño. pic.twitter.com/nZeUuyRNQo — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 20, 2022

La respuesta de Mau fue negativa. Pero el periodista no se resignó, hasta que lo convenció. "Él fue manejando, y me da mucha risa porque ni siquiera fue a un estacionamiento. Me decía 'los miramos, hacemos así (la seña de 'ojito') y nos vamos. Y le dije: 'ok yo te sigo'", comentó.

Así fue que Rozín paró el auto en medio de la calle, puso balizas y cuando ingresó al restaurant y los vio, les hizo la famosa seña de "los estamos mirando".