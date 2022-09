La iniciativa surgió en 2020 -en plena pandemia- ante la imposibilidad de continuar con los espectáculos para teatros, plazas y escuelas. Para no perder el contacto con su platea infantil, el elenco Títeres a Contramano se las ingenió para crear un formato alternativo y así la magia de sus personajes no se apagara. Fue así que, con el aporte de diferentes titiriteros de la provincia, surgió Notiteros. El ciclo cómico que encantó a las niñas y niños, tuvo tal éxito con sus episodios web, que ahora se redobla la apuesta. A partir de hoy, al mediodía, se emitirá el primer capítulo (de cinco en total) por Youtube de la segunda temporada, que constará de 6 minutos y tendrán de regreso a los presentadores el gaucho Inaudito Peralta y Cachito el perro. Esta vez, el noticiero conducido por títeres, tendrá nuevos segmentos y diferentes historias sostenidas por temáticas como la diversidad, la integración, el bullying y la discapacidad. Para ello, el titiritero Leonardo Almazán, junto a las titiriteras Verónica Almirón y Alicia Vedia han preparado guiones renovados e incorporado a nuevos personajes para los episodios, que irán conectados en una trama principal. "Esta vez ampliamos las herramientas técnicas para lograr una mejor calidad de imagen y sonido, lo que nos permitió enfocarnos mejor en la producción", contó Almazán, director de la propuesta. Además, opinó sobre el potencial que cuenta el programa: "El teatro de títeres es un teatro de imagen. Es un hecho comunicativo concreto que con las marionetas, tiene una gran ventaja por las plataformas digitales. Esto no es nuevo, ya pasó con Los Muppets, con Plaza Sésamo, 31Minutos, Topo Gigio y Carozo y Narizota. Este arte no se ha perdido y la fascinación por los títeres sigue siendo la misma".



El estreno se realizará en el Canal Títeres a Contramano de Youtube y podrá seguirse también por Facebook en Notiteros San Juan. Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica e Innovación, del gobierno de la Provincia de San Juan.