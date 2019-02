Ganador. El director de Roma, el mexicano Alfonso Cuarón tuvo gran protagonismo.

¿Sin presentador? No hay problema. Queen abrió la gala de la 91º de los premios de la Academia de Hollywood que se realizó anoche en el Dolby Theatre de Los Angeles, donde la famosa platea aplaudió de pie la interpretación de We will rock you y We are the champions. Luego las actrices cómicas Maya Rudolph, Tina Fey y Amy Poehler fueron las encargadas de romper el hielo logrando muy buena repercusión tras sus hilarantes intercambios. Ellas presentaron la primera categoría de la noche que fue para Regina King, (If Beale Street Could Talk), como mejor actriz de reparto, Mejor documental fue para Free Solo, producción de Natgeo, que siguió la hazaña del escalador Alex Honnold.Luego llegó el momento para el premio a mejor maquillaje y peinado, para los profesionales que trabajaron para El vicepresidente, que transformaron a Christian Bale en Dick Cheney.



En la categoría diseño de vestuario, la ganadora fue Ruth Carter por Pantera Negra, la primera película de superhéroes que compite como mejor película, que también ganó una estatuilla por mejor diseño de producción, a cargo de Hannah Beachler, primera mujer afroamericana ganadora en este rubro.

Apertura. Queen fue aplaudido de pie.



Bohemian Rhapsody ganaba en dos de las categorías técnicas mejor edición y mezcla de sonido.



Roma, una de las favoritas, comenzó festejando a poco de comenzar la gala, cuando se llevó el primero de los diez premios a los que aspiraba. Alfonso Cuarón subió a recibir el Oscar por mejor Fotografía y después fue elegida como mejor película extranjera.

Regina King, mejor actriz de reparto.

Brillante. Jennifer López presentó uno de los premios.

Más adelante, Mahershala Ali, fue distinguido por su papel en Green Book.



Al cierre de esta edición todavía faltaba conocer quiénes se llevarían los Oscar más importantes de la ceremonia, como mejor actor y actriz, director y, por supuesto, mejor película.

Sensación. La gurú del orden Marie Kondo pasó por la "red carpet".

Hannah Beachler, premiada por diseño de producción de Panther.

Debut. Yalitza Aparicio, la actriz de Roma en la "red carpet".

Saludo. Lady Gaga y Bradley Cooper entre el público.