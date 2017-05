Los Simpson volvió a jugar a la intertextualidad televisiva, esta vez se inspiró en The Big Bang Theory . En su aniversario número 30, la sitcom animada arrancó el capítulo con unos créditos que parodiaban a la serie protagonizada por Jim Parsons.

La comedia de entretenimiento celebró la primera aparición de la familia disfuncional, que fue como ecomo un corto en el Tracey Ullman Show el 19 de abril de 1987. Con el tema The History of Everything de Barenaked Ladies, la famosa serie animada repasó su historia en segundos desde su estreno hasta hoy, emulando a The Big Bang Theory, donde se cuenta la teoría de la creación del universo y la vida en la tierra.