En la tarde de ayer; "Los sonámbulos", de Paula Hernández, recibió el pasaporte definitivo para representar al país en la próxima edición de los premios Oscar, cuya gala será el 25 de abril de 2021, dos meses más tarde de lo previsto debido a la pandemia de Covid-19. El anuncio lo realizó la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en un comunicado, tras una breve ceremonia presencial organizada en los jardines del porteño Museo Larreta en el que también se concedieron los Premios Sur 2019 y el laureado largometraje se quedó con 4 distinciones en las 14 nominaciones que ostentaba -mejor dirección, música original (Pedro Onetto), diseño de vestuario (Mónica Toschi) y maquillaje y caracterización (Ángela Garacija)-.



Sin embargo, todavía queda camino por recorrer para llegar a la meca del cine. Luego de esta oportunidad, este título deberá pasar dos cortes que, de superarlos, le dará la habilitación para formar parte de las cinco proyecciones que arribarán a la premiación para competir en la categoría Mejor Película Internacional de la gala de la Academia de Hollywood que se celebrará en el imponente Teatro Dolby de Los Ángeles.



Protagonizada por Érica Rivas -quien fue parte de la última embajada nacional que llegó a los Oscar con "Relatos Salvajes", en 2014- junto a Daniel Hendler, Luis Ziembrowski y Ornella D"Elía, con la participación especial de Marilú Marini, este filme se estrenó a fines de 2019 y cuenta la historia de una mujer cuya hija adolescente sufre extraños episodios de sonambulismo dentro de un argumento que gira en torno a los conflictos que se presentan cuando las familias presionan a las mujeres a sus límites. Su realizadora, de 51 años, cuenta en su haber con cintas como "Las siamesas" (2020) -que es parte en la Selección Oficial Fuera de Competencia del Festival de Mar del Plata en curso-, "Un amor" (2011), "Lluvia" (2008) y "Herencia" (2001).



Después de pugnar por esta designación con cintas como "Las buenas intenciones", ópera prima de Ana García Blaya; "El cuento de las comadrejas", de Juan José Campanella; "Sueño de Florianópolis", de Ana Katz; y "La odisea de los giles", de Sebastián Borensztein -en los Sur, también le alzaron con importantes reconocimientos-; "Los Sonámbulos" buscará convertirse en la octava cinta argentina nominada al Oscar y, en caso de alcanzar esa última instancia, hacerse con la tercera estatuilla dorada para su país, luego de conseguir el premio a la Mejor Ficción en la 41era. edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.



Hasta el momento, solo "La historia oficial" (Luis Puenzo, 1985) y "El secreto de sus ojos" (Juan José Campanella, 2009) han conseguido el Oscar a mejor película internacional para Argentina.

LAS ÚLTIMAS CUATRO CANDIDATAS

"Tango..."



De Carlos Saura, Tango no me dejes nunca representó a la Argentina en 1998, pero no ganó. Coproducida con España, contó con Miguel Ángel Solá y Mía Maestro, y la participación de Juan Carlos Copes. Llegó después de La tregua, de Sergio Renán (1974); Camila, de María Luisa Bemberg; (1984); y La historia oficial, de Luis Puenzo que ganó en 1985.



El hijo de la novia



Escrita y realizada por Juan José Campanella, estuvo nominada en 2001. Con Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Aleandro, Natalia Verbeke y Eduardo Blanco, en este drama, el personaje central es un cuarentón cuya madre padece de Alzheimer y su sueño es casarse por Iglesia.



"El secreto..."



También con la firma de Campanella, "El secreto de sus ojos' se hizo acreedor del Oscar en 2009, convirtiéndose en el segundo y único film en alcanzar la estatuilla como Mejor Película Extranjera con Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago en los roles centrales.



Relatos salvajes



De Damián Szifron, fue la última película argentina en aterrizar en los Oscar en 2014 pero sólo quedó nominado. El reparto contó con las actuaciones de Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti.