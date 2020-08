Por primera vez, representantes de las asociaciones civiles, trabajadores y hacedores de la danza sanjuanina se pusieron de acuerdo para redactar el proyecto de la Ley Provincial de la Danza para que, en octubre, sea presentado en la Cámara de Diputados de San Juan. El objetivo central es generar una norma que regule la actividad, los ampare y sea puntapié para la creación del Instituto Provincial de la Danza, como coincidieron en señalar.



Con esta meta, durante julio y agosto pasados, mantuvieron una serie de encuentros con el propósito de discutir la realidad del sector y generar las condiciones para consensuar los ejes del anteproyecto. A partir de la una serie de charlas con otras organizaciones y de la convocatoria Acuerdo San Juan -instrumentada por la Secretaría de Cultura-, la comunidad de la danza local expuso sus principales problemáticas, como la importancia de contar con una norma que los cobije, por ejemplo frente a la crítica situación económica, algo que se puso aún más en evidencia con la pandemia; mientras esperan la sanción de la Ley Nacional de la Danza, que "no se ve cercana", como expresó Giselle Slavutzky, comunicadora provincial del Movimiento Federal de la Danza, conformado en noviembre de 2019, con el propósito de lograr la mencionada normativa para todo el país, "una cuenta pendiente de hace 10 años", apuntó la también presidenta de la Asociación Sanjuanina de Bailarines, Profesores de Danza y Afines.



Así, se armó una mesa provincial por la Ley Provincial, con artistas independientes y organismos como la Red Integral Privada Educativa (RIPE), la Asociación de Milongueros, la Asociación de Directores de Danza y la Asociación de Espacios Culturales Independientes, además de referentes del sector como Silvana Moreno, también directora del Teatro del Bicentenario. En conjunto elaboraron un borrador y a partir de esta semana empezarán a trabajar dentro de una comisión técnica -coordinada por Gema Mareca- y otra de fundamentaciones -a cargo de Slavutzky- con la perspectiva de que tenga tratamiento dentro de dos meses, a nivel provincial.



"En la región, empezamos a compartir aspectos en común y alternativas, y nos pusimos más intensos en esta pandemia, coincidiendo en que San Juan y La Rioja están en un proceso similar que tiene que ver con la necesidad de contar con una Ley Provincial que se adelante a la Nacional, debido a que la atención hoy está puesta en lo prioritario", manifestó la bailarina con el foco en generar un instrumento provincial que colabore a hacer visible las circunstancias de los hacedores.



"Hace mucho que estábamos cada uno por su lado, esta vez, estamos tirando todos para el mismo lado. Hay mucha efervescencia, estamos trabajando de cabeza", señaló la artista sobre este proyecto que cada semana reúne unas 30 personas como representantes y trabajadores independientes, en tanto que su grupo de whatsapp congrega a unas 60.

Desde el Gobierno provincial, Virginia Agote, secretaria de Cultura y Turismo de la Provincia, manifestó que se encuentran en diálogo permanente "buscando estrategias comunes para fortalecer el sector".

Entre los lineamientos centrales, la norma que se pretende impulsar en San Juan, busca emplear un concepto integral de la danza, abarcando todas las modalidades, géneros y formas de entender la actividad "como manifestación cultural". Y, de este modo, contener no sólo lo escénico, sino también a la que cumple una función social, aspirando a la creación del Instituto Provincial de la Danza, en la órbita del Ministerio de Turismo y Cultura, para profesionalizar esta disciplina.



Que la danza sea vista como fuente laboral y no como "hobbie", la inclusión de los pueblos originarios con su cultura y su danza, la biodanza y la danza dentro del campo terapéutico como tratamiento complementario en algunas enfermedades; subsidios, asistencia, capacitación, becas a las que puedan postularse a través de su propio organismo; son algunos de los planteos por los que pujan los bailarines locales con la idea de sembrar un precedente, con "trascendencia histórica", como confluyeron, con fe en la propuesta y con miras a octubre.



En la actualidad, la única localidad que cuenta con una Ley Provincial es Misiones, si bien, aún no está reglamentada, además de la Ley de Apoyo a la Actividad de la Danza no Oficial en la ciudad de Buenos Aires, aunque es específica para la actividad independiente.

Protagonistas



Marisel Illánez - Compañía A lanza Seca. Folclore



"Hay mucha enseñanza, aunque no esté formalizada o legalizada, o lo esté en un mínimo porcentaje. Que haya una normativa específica, nos garantizaría inclusión y contención político-económica, ya que parte de la pretensión sería la determinación presupuestaria y un Instituto Provincial de Danza como órgano rector. Soy abogada, bailarina y hacedora y, más allá de manejarme en las márgenes de la independencia, el apoyo normativo es fundamental, ya que la anomia en el Estado de derecho es una contradicción. Es doloroso que, al no tener sostén normativo, se equipare a la danza a otras actividades como las deportivas".



Gema Mareca - Comisión directiva de RIPE.



"El proyecto nace como una necesidad de la comunidad dancística de la provincia, entiéndase como tal a los intérpretes, creativos, realizadores e investigadores, para lograr su desarrollo sustentable como manifestación cultural y expresión artística. Para ello, es necesario contar con herramientas que permitan instrumentar políticas de gestión para el fomento, desarrollo, difusión, promoción y profesionalización del sector. Ante los intentos a nivel nacional y la pérdida de estado parlamentario de los proyectos presentados es que se decidió comenzar en nuestra provincia para generar un efecto multiplicador en el logro de derechos de los bailarines en todo el país".





Julia De Nardi - Espacio en Movimiento. Asoc. Hacedores Independientes de la Danza.



"Estamos redactando el anteproyecto de ley, encontrándonos y discutiendo al respecto de la realidad del sector. La pandemia dejó al descubierto mas aún, la situación de precariedad e informalidad en la que se encuentra la danza y nos encontramos los hacedores de la misma anónimos, sin representación de ningún tipo. Es por eso que la aprobación de la Ley es tan importante. Importante para fomentar actividades referentes al sector: formación, perfeccionamiento, festivales, encuentros. La creación de un Instituto Provincial de la Danza es la institución que nos amparará".





Flavia Moncunill. -Hacedores de la Danza de San Juan. Profesora de Studio Uno y Amalgama.



"La pandemia permitió visibilizar que la danza está dentro de la economía informal, pero se encuentra doblemente precarizada porque no tiene atención ni como patrimonio cultural ni sus hacedores como trabajadores. Una ley, permitiría el fomento de la actividad en todas sus expresiones. Como artistas, los bailarines siempre tenemos que acceder a subsidios de creación, formación e investigación a través del Fondo Nacional de las Artes o, de acuerdo a la afinidad con el teatro, al Instituto Nacional del Teatro. No contamos con ningún tipo de apoyo: no hay un archivo, no hay bibliografía, porque no hay un Instituto Provincial de la Danza".





Romina Oropel -De Romina y Elías Tango y productora Tango Adentro Grupo



"Debería hacerse un relevamiento: evaluar trayectorias, formación artística, curriculum, las tareas que hacen, el alcance y la importancia de esas tareas, según cada caso; y así, generar un empleo oficial con contención económica, es decir, un sueldo; con los beneficios y las responsabilidades que correspondan, como a cualquier trabajador, cualquier profesional. El reconocimiento profesional es fundamental para la conservación de la cultura. Ese reconocimiento no puede ser un hecho aislado para unos pocos bien instruidos, referentes culturales que están en puestos de decisión y en la selección de personal artístico o de gestión. En la mayoría de los casos, las "convocatorias" son ficticias, no hay evaluación de todo lo antes mencionado, sino un favoritismo personal por los motivos que fuere, producto de la absoluta ignorancia y posible pereza de quienes coordinan esas tareas. En todo organismo cultural que se precie como serio, la objetividad se aplica mediante evaluación".





Raúl Páez -Bailarín, coreógrafo y docente



"La ley es sumamente importante y urgente que salga ¿Por qué? Somos un área que aún no está solidificada en muchas situaciones y tenemos la necesidad como cualquier otro laburo de ser estables sobre todas las cosas. Con la ley concretamente podrá concretarse eso. Confío plenamente en que un cambio traerá. La propuesta está, sólo debemos ser escuchados".





Gerado Lecich -Ballet San Juan Nuestro Tiempo



"Es una buena ley. Nos permitirá desarrollarnos. Hemos estado muy solitos los bailarines, aunque siempre tuvimos gente que nos ayudó como el municipio de la Capital, en nuestro caso, que nos permitió poder movernos. Aún así, tuvimos que hacer cosas, cada uno en su barrio, municipio y unión vecinal. Pero con esta ley, nos podremos amparar, podremos cobrar, tener contratos reales y, sobre todo, hacer que se valore este trabajo. Nosotros somos profesionales y debemos desarrollarnos al máximo. Para que se arme una industria cultural que funcione horizontalmente para todos".





Adriana Albernez -Esc. Colores de Horiente y ASECAI.



"Arrancamos desde la redefinición de la danza. Al ampliar el concepto, se va más allá de la actuación en un escenario o la enseñanza de una técnica. Entonces, se podrá integrar a los pueblos originarios con su cultura y su danza, incluir la biodanza y el campo terapéutico como tratamiento complementario en algunas enfermedades y lo digo como médica pediatra y arteterapeuta. La pandemia nos mostró a nivel provincial, lo vulnerables que somos los trabajadores de la danza; nos mostró una realidad que, al momento de levantar la voz para pedir por nosotros, nos dimos cuenta que un porcentaje mínimo trabaja bajo el amparo del Ministerio de Educación, el gran porcentaje restante trabaja en forma independiente y solitario, desamparado, sin subsidios, con lo que representa trabajar así. La ley crearía el Instituto para que se ocupe de esto, para que la danza no sea vista como un hobbie. Tendrá trascendencia histórica, creando un precedente para que otras provincias lo hagan. Además de la profesionalización y la capacitación, servirá para la inclusión".