Que ya se conocen y que más de una vez se han cruzado en distintos escenarios, no es novedad. Tampoco la admiración que se tienen. Pero que los cuatro estén reunidos en un mismo espectáculo donde la vedette serán los boleros, eso sí que no había pasado antes. Por eso el entusiasmo y la sensación de desafío y de expectativa que tienen Tito Medina, Marcelo Bartolomé y Fernando Aguilera; que con el acompañamiento y arreglos de Carlos Veragua, repasarán esta noche una seguidilla de los boleros más entrañables de la historia del género, esos que enamoraron a varias generaciones en las voces de distintos intérpretes alrededor del mundo... y ahora de ellos, aquí en San Juan. Con un escenario más que propicio -los jardines del Museo de la Memoria Urbana (MHU) bajo el cielo de una nochecita otoñal- sonarán versiones de Cómo imaginar, Inolvidable, Usted, Esta tarde vi llover, Alma mía, Algo contigo, entre una docena de clásicos memorables de diferentes épocas.

La idea y convocatoria fueron de Javier Gómez, reconocido músico al frente del Teatro Municipal de Capital, quien reunió a sus cuatro colegas para la ocasión. Se trata, explicaron, de una de las producciones que el Cine-Teatro Municipal ha estado haciendo fuera de su sala, en el marco de un trabajo de cooperación entre distintas direcciones dependientes de la comuna que lleva a cabo la Secretaría de de Cultura capitalina. "Este concierto es el último de una serie propuestas únicas, como lo fue la de tango de Belén Ramet y el Ballet San Juan nuestro tiempo; y la proyección en video del Festival de la OMA, con la actuación de Mundo Binario", señaló Gómez. "Nos gustó la idea de hacer un homenaje a los boleros y más que nada apuntados a la gente mayor, a nuestros padres y abuelos, que por ahí no tienen tanta oferta gratuita y en lugares así. Por eso son los boleros tradicionales e interpretados a la vieja escuela", se explayó Gómez. Así las cosas, todos se pusieron manos a la obra para montar este recital, que promete un muy buen momento del que también podrán disfrutar los jóvenes que gustan de la buena música.

"Como buen melómano y amante de la música, creo que este género es muy lindo, tiene muy alta calidad de composición. Siempre estuve enamorado de esta música, solo que nunca me he dedicado a cantarla, así que juntarnos con los chicos para hacer cada uno versiones diferentes y con el sello de cada uno es muy bueno", comentó a DIARIO DE CUYO Medina, quien desde pequeño tiene un vínculo con el género, ya que su padre era cantor de tangos y boleros, "así que he mamado esas melodías y letras, y las tengo totalmente incorporadas, son parte de mi historia y de la historia de mis viejos". En la otra punta podría colocarse a Fer Aguilera que, del palo del rock, nunca los había cantado, "ni siquiera cuando me baño". Y si bien al principio no se veía, aceptó el desafío. "Lo hice porque es una gran oportunidad para aprender y para estar con grandes músicos, gente con mucho estudio y preparación, y es mucho lo que uno tiene para aprender trabajando este tipo de música que nunca en mi vida había abordado. Es una alegría enorme, un gran gusto para mí poder estar aquí", señaló antes de asegurar que "va a gustar mucho, la gente que vaya lo va a pasar muy bien".

Parte del Dúo Mixtura, Bartolomé ya los ha cantado varias veces, pero esto será distinto. "Me encantan los boleros. En esta oportunidad me siento honrado con la invitación para compartir con estos colegas tan talentosos. Es una propuesta original e interesante; y he disfrutado muchísimo seleccionar los temas, los encuentros y los ensayos", dijo. "Es genial, me parece un desafío lindo sobre todo porque es una música de las más lindas y el hecho de compartir escenario con amigos con los cuales no tocamos juntos siempre es un plus al desafío", apuntó el más joven de la troupe, Veragua, contento de ser parte de este convite, que se suma a la carta musical sanjuanina, hoy desde las 21 hs en el MHU (Parque de Mayo, entrada gratis, cupo para 50 personas, inscripción previa en la web del municipio: capitalsanjuan.ar).

