La Huella, integrado por bailarines mendocinos pero participaron en el certamen de nuevos talentos representando a San Juan.



Después de dos intensas jornadas de definiciones y una ardua competencia entre los artistas, por fin la fortuna iluminó a la delegación sanjuanina en el Pre Cosquín 2019. El grupo combinado de malambo La Huella resultó ganador en su rubro al superar tres instancias de desempate con malambistas de Buenos Aires. El jurado los eligió como los número uno en un hecho inédito para la categoría. La final estuvo disputada entre 14 elencos de Tucumán, Salta, Córdoba, La Rioja, Mendoza y otras provincias. Al llegar al primer empate entre 6, las otras dos revanchas fueron con los bonaerenses y el desenlace fue el soñado para el cuerpo integrado por bailarines mendocinos, pero decididos a representar a San Juan y traer el título para la provincia. Dirigido por los profesores sanjuaninos Germán y Adrián Aciar, Juan Pelletier e integrado por los malambistas Jeremías Tello, Maximiliano Tello, Yaco Orlando, Franco Fernández, Emanuel López, Miguel Corzo, Lucas Pereyra y Marcos Vázquez; más la musicalización de Moris Manrique, este grupo viene participando en el certamen que promueve a nuevos talentos para el festival mayor de folklore en dos oportunidades dentro de la delegación sanjuanina. En 2017 fueron finalistas y por el segundo desempate perdieron ante Buenos Aires; en 2018 fueron también a la final, pero no pudieron ganarla; ahora en 2019, obtuvieron la victoria y el escenario del Atahualpa Yupanqui los espera nuevamente para el gran debut en el esperado festival cuya fecha (del 26 de enero al 3 de febrero) aún falta por confirmarse por parte la comisión, al cierre de esta edición.



Antes de emprender el regreso a San Juan, DIARIO DE CUYO pudo comunicarse con los campeones y expresaron su alegría. A la hora de definir su estilo, el profesor Adrián Aciar explicó: "Nuestro malambo está apoyada en una raíz tradicional pero que busca juegos coreográficos, de movimientos estilizados, sin perder la esencia original del malambo. Los chicos han hecho la diferencia en actitud que transmiten y en la igualdad, es decir, la simetría de cada mudanza, de saber llevar el baile y terminar físicamente enteros, los 8 explotando al mismo tiempo".



Entre otros detalles que fueron evaluados fueron la vestimenta, el porte, la personalidad, expresividad, técnica, rítmica y desarrollo coreográfico. Aciar, también destacó que si bien los bailarines son mendocinos (provienen de Santa Rosa, Las Heras, Godoy Cruz, San Rafael y otros distritos), se sienten a gusto representando a San Juan: "desde que estamos en la delegación, nos sentimos respetados y cuidados como artistas, cosa que en Mendoza no sucede. No me refiero a nivel artístico, pero en la gestión y la logística, tenemos todas las comodidades, incluyendo alojamiento y comida, eso hace que la delegación de San Juan sea de primera calidad". Por último, resaltó el nivel competitivo que tuvo el certamen: "Los combinados tuvieron cuadros muy buenos e inteligentes, cualquiera lo podía ganar, los finalistas merecían ganar también, sin embargo, nuestros chicos ganaron porque fueron superiores a la hora de zapatear. Fue un hecho histórico para Cosquín, porque nunca estuvo tan peleado entre tantos combinados que esta vez fueron seis".



Emanuel Fernández, por su parte, manifestó una inmensa felicidad como campeón en el escenario y recordó todo el proceso que tuvo que atravesar el octeto para llegar a esta realidad: "Fue un año muy duro para nosotros en lo económico y en lo social. Reunimos fondos haciendo rifas, funciones pagas, muchas horas de ensayo, recorrer muchos kilómetros para practicar desde la medianoche hasta la madrugada. Soñábamos con ganar porque este proyecto viene hace cinco años trabajando exclusivamente para el PreCosquín. Tenemos muchas emociones y sentimientos cruzados porque repasamos todos los problemas que tuvimos en el camino y al final somos una gran familia unida. Nos bancamos de todo y ahora disfrutamos este momento lleno de felicidad".



Después de la hazaña, que fue alrededor de las 8 de la mañana del domingo, los muchachos compartieron un asado con sus respectivos familiares que fueron a presenciar la final, junto a los artistas finalistas del resto de las categorías. Mientras que a la noche de ayer, protagonizaron la gala de ganadores para el público de la localidad cordobesa. Para hoy al mediodía, la delegación estaría de regreso a la provincia.

La Compañía Riveros-Luna obtuvo un premio al mejor vestuario del Pre Cosquín 2019.

Resultado del Pre Cosquín 2019

Los artistas de la delegación sanjuanina que fueron como finalistas, Kyrios Folk (Dúo Vocal); David Martínez (Canción inédita); Jonatan Vera Trío (Conjunto instrumental); Marcos Vázquez (Solista malambo); y Riveros-Luna (Conjunto de baile folklórico), no pudieron ganar en sus respectivos rubros. Sin embargo, la compañía Riveros-Luna tuvo un premio al ser seleccionado con el mejor vestuario del certamen.

Camila Nievas de Entre Ríos ganó como solista vocal femenino; Guido Encinas de Chaco, como solista vocal masculino; Barrón-Tévez, como dúo vocal por Buenos Aires; en conjunto vocal Suenan Voces de Santiago del Estero; Lezana Reboredo de Lomas de Zamora como solista instrumental; Nuevo Tiempo de Resistencia en conjunto instrumental; El grupo Provinciano de Mendoza en tema inédito; Mauro Dellac de José C. Paz como solista de malambo; La Huella de San Juan en conjunto de malambo; Jaqueline Saucedo y Germán Moreno ganaron como pareja tradicional por Entre Ríos; Dolores Ardua y Jorge Gastón Vázquez de Lomas de Zamora como pareja de baile estilizado; y La Rebelión de La Matanza como conjunto de baile folklórico.