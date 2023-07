A partir de mañana, no será extraño ver a jóvenes portando grandes estuches con sus contrabajos por algún punto de la ciudad. Es que son alrededor de 60 los músicos que, provenientes de distintas provincias del país y de Chile, Uruguay y Paraguay, se reunirán en San Juan para ser parte del Encuentro Internacional de Contrabajo organizado por la Cátedra de Contrabajo de la Escuela de Música de la UNSJ, con apoyo del gobierno provincial. Encuentro que esperan con ansias no sólo por ser el primero luego de la pandemia, sino porque además tendrá como protagonista al elogiado Luis Cabrera, joven madrileño formado en Londres, discípulo del gran Rinat Ibagimov, actual solista de la Sinfónica de Ámsterdam y considerado uno de los máximos exponentes del momento.

"Es un destacado profesor de la camada nueva. Está en gira, llegará a San Juan desde Panamá y desde aquí partirá a Francia, así que será en San Juan en el único lugar de Hispanoamérica donde dará clases magistrales, por eso también el interés que se ha generado y el hecho de que venga gente de afuera" comentó a DIARIO DE CUYO Leo Grosso, titular del equipo de cátedra que también integran Diego Vega, Néstor Castillo, Cornelio Gelvez y Laura Vicentela.

Cabrera, que dará 9 horas de clases diarias, personalizadas, fue quien hizo la selección de los 22 alumnos activos a través de videos que los postulantes enviaron.

"No queríamos dejar a nadie afuera, pero hubo que hacer una selección porque eran muchísimos inscriptos. Los chicos de San Juan también aplicaron de esa manera y quedaron 7, que es un orgullo para nosotros, porque él no sabía que eran de San Juan. Pero además habrá más de 30 oyentes, que también para escuchar las clases, algo que también fue sorprendente para la organización", agregó Grosso acerca de esta edición del encuentro que se originó hace poco más de 10 años. Y entre esos oyentes estará nada menos que David Molina, maestro de maestros en San Juan, ya jubilado. "Él nos formó a todos y comenzó con los cursos, clases magistrales y encuentros. Si no hubiera sido por él, nada de lo que pasa aquí con respecto a la movida contrabajera hubiera sucedido", destacó el discípulo.

Las actividades, que tendrán como sede principal el Auditorio Juan Victoria, comprenden clases intensivas, a partir de mañana y hasta el jueves (de 9 a 14 hs y de 16 a 20 hs) y ese jueves a las 21 hs habrá un concierto de los alumnos activos, del que participará la pianista Sara Rodrigo como acompañante. El cierre será el viernes, con un taller que dará el luthier mendocino Matías Cara sobre mantenimiento y cuidado intensivo de instrumentos de cuerda frotada, y la entrega de certificados.

"El concierto es abierto para todo público lo mismo que las clases, así que si alguien quiere ir a escuchar, puede hacerlo; quizás haya jóvenes que tengan la curiosidad de saber más sobre el instrumento, es una muy buena ocasión para conocer", subrayó Grosso, quien señaló que cada alumno activo se moverá con su propio instrumento, ya que el contrabajo es un instrumento que todavía sigue evolucionando. "Tienen distintas características, no está estandarizado como el violín o el piano, por ejemplo. Entonces los chicos no pueden venir y tocar con otro, tiene que traer su contrabajo, porque es con el que tocan y estudian", explicó el organizador.