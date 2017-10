Cariana Charrúa, sonidista del canal de noticias A24 denunció al periodista y conductor Ari Paluch por acoso sexual. La noticia generó repudio entre sus colegas, un sumario interno en el canal y, de forma preventiva, ayer levantaron su participación en la transmisión especial por las elecciones -debía ponerse al frente de la señal de 13 a 15-. Fue reemplazado por Paulo Vilouta y su ausencia generó muchas suspicacias en el medio: ¿qué pasó?

Todo empezó el martes 17 cuando terminó el noticiero que Paluch conduce de lunes a viernes. Como cada día, Ariana se acercó a retirarle los micrófonos y, según denunció horas después, el conductor le tocó la cola. La carta que presentó a las autoridades del canal dice así: "Mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ´perdón, no me di cuenta´, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ´Sí, claro, no te diste cuenta´. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras". Todo quedó registrado por las cámaras del estudio 1 que el canal tiene sobre la calle Fitz Roy.

Los antecedentes

Una compañera de trabajo de la sonidista explicó: "Ariana está muy mal, la están llamando de todos lados y no quiere hablar hasta que el canal no tome una decisión, además espera que la causa siga su curso legal". Según reveló esta fuente, también fue víctima del conductor. "Hace algunos meses tuve tres episodios trabajando juntos. Dos veces me tocó la cola dándome palmaditas y diciéndome 'gracias' y la tercera, yo estaba con calzas y se pasó cada corte del noticiero hablando de lo bien que me quedaban y haciendo comentarios al respecto. Eso me causó más rechazo que la palmada. Pero no sólo es acosador, sino que además tiene comentarios desagradables en general". Si bien ella no hizo la denuncia en su momento, apenas se supo lo que sucedió con Ariana, las autoridades del canal la llamaron para consultarle si también había sido acosada por Paluch y ella dijo que sí.

Hace algunos años, la locutora Verónica Albanese quedó desvinculada del programa. Estaba embarazada de cinco meses y, según contó, el periodista la maltrató por no acceder a sus avances y fue el responsable de su despido: "Es un hombre detestable, que acosa, que juega mucho con ese límite y que si uno no accede maltrata y demás. Yo la pasé mal siendo compañeros. Fui con el evatest y todos festejamos desde el día 1. Hasta que se me empezó a notar la panza. Un día caí a la radio con un enterito negro y me dijo 'ya sos una embarazada cualquiera con esa ropa, no vengás más'. Una experiencia horrible. Por fin se supo cómo es realmente, porque escuchaba que en la radio la gente le decía que era una persona divina y yo pensaba 'si supieran la verdad'. Me alegro que esta chica se haya animado a denunciar, yo en ese momento me fui a mi casa".

Si bien apenas explotó el tema en las redes sociales, muchos colegas manifestaron su repudio, el canal se cerró a todo tipo de declaraciones. Cada una de las fuentes consultadas pidieron tiempo hasta que Daniel Vila, el dueño del canal, vuelva de su viaje a los Estados Unidos.

El jueves 19, Paluch fue convocado a una reunión en el canal con la gerencia periodística y la gerenta general de América TV, Marta Buchanan. Juntos en una oficina, vieron el video en el que se ve el acoso y se le comunicó que se le iniciaría un sumario interno. Pese a que el canal promocionó su salida al aire para hoy como uno de los conductores de la transmisión especial por la jornada electoral, no fue de la partida.

Según trascendidos, las presiones para su salida del canal son de sus propios compañeros. Jorge Rial fue uno de los primeros en manifestarse en Twitter y en comunicación telefónica nos dijo: "Mi posición es absolutamente personal sobre este tipo de hechos. No quiero compartir ningún lugar con alguien acusado de abuso. Pero la decisión no me corresponde. La mía es clara. Y mi repudio también".